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AWS雲端創新發表會登場 新創攜手騰「雲」打國際盃

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄 AWS雲端聯合創新中心攜手經濟部中小企業處等單位共同舉辦的「雲端創新發表會」今午登場，邀台灣證券交易所分享資本市場工具。記者王昭月／攝影
高雄 AWS雲端聯合創新中心攜手經濟部中小企業處等單位共同舉辦的「雲端創新發表會」今午登場，邀台灣證券交易所分享資本市場工具。記者王昭月／攝影

高雄 AWS雲端聯合創新中心攜手經濟部中小企業處等單位共同舉辦「雲端創新發表會」，今午邀台灣證券交易所分享資本市場工具，另關VIP時段進行一對一洽談，盼讓傳產二代、在地產官學單位及指標性企業擦出日後合作的火花。

雲端技術發展日益成熟，催生出許多優秀的新創「獨角獸」，高雄 AWS 聯合創新中心扮演整合公私部門的平台，協助新創上雲，也推動與BenQ 等大廠的雲服務實證，幫南部產業進行數位轉型。更協助有志青年免北漂，雲騰高雄就能出海！

今午在高雄展覽館舉辦的這場雲端創新發表會，由中小企業處、高雄市政府、佳世達集團旗下MetaAge 邁達特與亞馬遜網路服務(AWS)等單位共同主辦，分享年度成果。

高雄AWS雲端聯合創新中心於今年3月成立，9引進全台首創的「AWS Outposts」城市級混合雲，今午活動現場包括領導力科技、昱鈊、有鳴、廷電智能、優力動聯、華伶科技、在一起管顧及瑞艾科技等多家新創團隊均與會。

MetaAge 邁達特新事業開發中心副總經理朱驛清表示，今年度已遴選16家企業進駐輔導，運用AWS技術與資源發展業務，涵蓋製造業雲端戰情室、連鎖零售業雲端數位化、軟體創新出海、5G/AVIOT/ARVR、智慧醫療等，題材多元。

AWS香港暨台灣策略方案部負責人謝佳男說，資金不足，無力負擔昂貴機房的企業，反而可以自由搭配無區域限制、具彈性的雲端服務

今午發表會，邀凱鈿行動科技公司及Big Go(樂方公司）擔任講者，以學長姊身分現身說法，現場互動熱絡，也邀台灣證券交易所前來分享資本市場工具，並關VIP一對一洽談時段，讓傳產二代接班者、在地產官學界及指標性企業有機會合作開創商機。

雲端服務 資本市場

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