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高鐵納入一卡通？ 交通部承諾努力

台灣醒報／ 記者李幸秋╱台北報導

一卡通悠遊聯名卡，各種交通系統都可使用，為何只有高鐵不能坐？綠委許智傑在立法院質詢說，高鐵公司可能擔心民眾儲值的金額不足，事實上，一卡通聯名卡的功能，就是包括信用卡的功能，只要設定儲值金額的門檻就可以。對此，交通部部長王國材回應，將與高鐵公司討論，盼能納入。

請唐鳳下鄉搭車

綠委劉世芳質詢表示，希望數位發展部部長唐鳳，多到高雄搭乘高捷及公車，到偏鄉體會人民的交通問題。劉世芳說，部長這一代的人擅長使用科技應用工具，但「老人們不太會使用」，他們連叫車方式，都還是打電話，而不是使用APP。

劉世芳建議，政府在設計新的科技應用時，要多考慮不同族群的使用習慣。唐鳳承諾說，會的。劉世芳又說，搭台鐵要更友善人民，交通部和數位發展部的整合，出狀況要趕快改善。

盯交通部的行政效能

在交通部工作效能方面，立委傅崐萁考交通部長說：「坐高鐵，台鐵及公路出問題時，求救電話各是幾號？」王國材部長：「高鐵：1968，台鐵：1933，公路總局：0800231035」。傅崐萁表示，號碼太長跟不上時代，「我們不是在清朝年間」。他也說，蘇花改等公路的整修，近期就要動工；交通部要提高效率。

台灣現行流通的電子票證包括一卡通、悠遊卡、iCash與Happycash，由一卡通票證公司發行。2007 年 12 月由高雄捷運公司發行一卡通，功能上仍是側重於交通工具的支付。直到 2014 年初，才由一卡通票證公司專責發行，也陸續開通各種小額支付的功能，變得更加方便。

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