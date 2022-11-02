大同打進中東市場 攜手中東合資公司推400kV特高壓電力變壓器

電力設備大廠大同公司（2371）宣布，與中東合資公司Voltamp Power SAOC上周發表中東地區第一台自製 400kV-500 MVA 電力變壓器，成為中東電力系統新里程碑。此項特高壓變壓器的創舉關鍵為來自大同公司的核心技術。大同公司表示，完成400kV-500 MVA 電力變壓器後，阿曼國將逐步建置與升級400kV輸變電站，使得這項產品成為具有延續性的訂單商機，有利公司營運成長。

大同公司表示，中東因地廣人稀需要特高壓變壓器，以利將電力輸送至遠方用戶使用，因此合資公司Voltamp Power SAOC向大同提出400kV-500 MVA變壓器產品需求。大同憑藉近60年的電力變壓器領先技術，與Voltamp緊密合作，從研發、設計、製造到測試，歷經23個月，完成此項中東第一的產品。

大同公司表示，完成400kV-500 MVA 電力變壓器後，阿曼國將逐步建置與升級400kV輸變電站，使得這項產品成為具有延續性的訂單商機，有利公司營運成長。

與大同公司成功開發400kV特高壓變壓器，也使得阿曼有機會和中東各個國家的電網串聯，未來若此一串聯計劃順利推進，大同與合資公司Voltamp Power SAOC攜手將有機會分食千億的龐大商機。

大同也表示，該項400kV-500 MVA 電力變壓器啟動儀式，上周在中東阿曼蘇丹國的Voltamp Power SAOC工廠盛大舉行。阿曼蘇丹國政府主管單位之最高官員能源及礦物部長親自到場，顯示阿曼政府對這項創舉之重視。

Voltamp集團主席說：「對於集團及阿曼蘇丹國而言，這是歷史性的一刻，我們為完成如此重要的里程碑而自豪」，由於這項特高壓電力產品的成功，將阿曼Voltamp帶入世界精英大型電力設備製造商行列。