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預售吹冷風 建照、開工、使照卻挑戰金融海嘯後新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

今年預售市場變化甚大，近月市場預售揭露案件數量較去年旺季腰斬，不過市場供給卻未踩煞車。根據內政部統計資料顯示，今年前三季建照達13.4萬戶，有機會挑戰1994年後新高；開工量前三季達11萬戶，全年有機會挑戰2009年統計以來新高；使照數量前三季為8萬戶，全年也有可能挑戰2008年後的新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，市場景氣暢旺時，就算一手市場供給量大，也不會造成太大壓力，開發商也會趁這時候積極買地推案，不過，一旦景氣開始反轉，一手建案供給量大就會出現問題，尤其是新興重劃區、房價飆漲區，更會出現市場價格競爭。

統計顯示，今年前三季建照量達13.4萬戶，若第4季請照狀況未減慢，則全年的建照量有可能挑戰1994年後的新高。曾敬德指出，觀察目前開發商對於景氣也有些疑慮，尤其今年底又有選舉等因素影響，可能會放緩推案的腳步。

至於比較接近實質供給的開工數量，今年前三季開工住宅數量達11萬戶，推估全年可望超過14萬戶，並挑戰2009年有開工數據統計以來的新高，至於反映過去開工後完工的使照數量，今年前三季也已經達到8萬戶，全年有機會超過10萬戶，並挑戰2008年後的新高。

曾敬德表示，預售市場往往是市場領頭羊，不管是景氣好帶動房價，或者景氣欠佳時價格修正，都是一手帶動二手市場，不過當房市已經由高檔轉為盤整時，就需要時間去化這些新案，過去2016、2017年景氣低迷時，就有開發商喊出三不政策「不買地、不推案、不交屋」，以求快速回收資金，要觀察未來開發商是否會因為銷售放緩且推案量大而調整策略。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

景氣 房價

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