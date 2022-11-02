萬丹甘蔗祭5日、6日展開 台糖邀「蔗」伙體驗農村文化

屏東地區年度盛事「萬丹甘蔗祭文化活動」將於本週六、日（11月5日、6日），一連兩天在萬丹甘蔗育種場熱鬧登場。台糖公司邀請全台各地的民眾「蔗」伙來萬丹走走，一起重溫及體驗甘蔗農村文化的生活景況。

「萬丹甘蔗祭文化活動」已邁入第25個年頭，台糖表示，甘蔗祭文化活動舉辦地點「萬丹甘蔗育種場」是全台唯一研究及培育甘蔗品種的場域，建立至今已有89年的歷史，且因受到地方人士長年的支持與歡迎，甘蔗祭文化活動年年壯大，為萬丹增添不少熱情與繁榮。

台糖指出，今年活動將由11月5日上午7時的千人健走活動揭開序幕，健走的路線就是舊時糖鐵五分車載運甘蔗行進的軌跡，全程約5公里長。

活動會場除有專人導覽及展示甘蔗育種流程，更有設置與甘蔗相關的互動主題活動，如剖甘蔗比賽、古早糖製作及冬瓜糖製作方式解說。此外今年還結合新住民甜蜜產業，向民眾介紹南亞各國的糖業文化，並有糖詩揮毫暨寫生比賽、萬丹百年老照片展及在地社區、樂團與學校的演出，活動內容精彩可期。

活動現場台糖將免費提供台糖薑母茶、台糖有機米爆米香等美食，同時也準備了1200份台糖精製二砂及冰棒要送給參與健走及表演活動的民眾。台糖歡迎各位「蔗」伙來萬丹共襄盛舉，一起體驗過去以農立國的蔗園生活景象。