大直家樂福將吹熄燈號 未來改為商辦大樓

位於大直的家樂福將於今年年底吹熄燈號！2005年開幕的大直家樂福，隔年換鄰近的愛買開幕，可謂雙雄爭霸，當時大直量販業蓬勃發展。只是隨著商圈變化，2016年愛買退出，不料今年年底將換家樂福，該大樓為大陸建設所有，據了解，家樂福樓下的大食代美食街也將於明年3月閉店。

大陸建設表示，未來該棟大樓將改為商辦大樓，目前暫時規劃將朝向整棟售出為主。

家樂福則回應，因房東另有規劃，故租約到期不再續約。目前家樂福量販店68家，明年少了大直店，則是67家。超市方面，家樂福超市247家、頂級超市Mia C’bon為25家。

家樂福大直店2005年開幕，地點位在美麗華百樂園斜對面，是家樂福當年在台北市的第五家店。