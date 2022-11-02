大陸建設首發公宅簽約 邀國際團隊打造城市花園

「信義兒福B1-2、B3-2基地公辦都更案」今（2）日簽約，個案緊鄰信義計劃區豪宅聚落，在各大品牌建商激烈競圖之後，由大陸建設勝出。大陸建設表示，未來將興建2棟14層大樓，一棟為商業空間及出租公寓，另一棟建物則將打造優質住宅。

大陸建設執行長廖淳森表示，該案是大陸建設首度跨足公共住宅領域，除了希望將大陸建設過往規劃高級住宅的經驗及住戶體驗移植到該案上之外，也希望能夠透過此案將環境、建築、住宅、公共空間的永續思維完整體現。

他說，「我們透過設計來回應環境和城市，希望為台灣植入更多元、更豐富、更有活力的建築，以提升人們的幸福感。」

大陸建設表示，該案由大陸建設攜手全球公共住宅設計權威，西班牙建築團隊EMBT打造成信義區的綠色廊道。大陸建設以節能減碳及永續環境為出發，希望將象山公園綠帶引進都會街廓，讓基地蛻變成一座充滿了大樹與花草的生態花園，拉近城市與自然的距離。

EMBT希望兩棟建物能揉合融入城市及山景綠意，整體就像城市花園一樣，兩棟兒福建築是花園的一部分；個體象徵「大樹」提供遮陽、庇護和空間給予社區關係和活動。

為落實EMBT的原創設計理念，大陸建設將於B1-2基地的公設及二樓共享辦公空間提供以租代買的循環家具，並租用公設空間所需家具擺飾，合約到期自行回收，不僅永續便利，更兼顧再利用性，具體實現循環經濟。

大陸建設表示，目前正在規劃的其他專案也同樣秉持著節能減碳與環境永續的理念進行打造，以在地採購及使用再生材料為主要施築策略，並朝向每棟建物都是綠建築的目標邁進，以作為大陸建設致力推廣環保減碳、實踐ESG守護環境、回饋社會責任的具體行動。