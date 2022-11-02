價格戰要來了？新屋銷售腰斬 供給挑戰新高
今年預售市場買氣直直落，近月預售揭露案件數量較去年旺季腰斬，不過市場供給卻未踩煞車。根據內政部統計資料顯示，今年前三季建照達13.4萬戶，有機會挑戰1994年後新高；開工量前三季達11萬戶，全年有機會挑戰2009年統計以來新高；使照數量前三季為8萬戶，全年也有可能挑戰2008年後的新高。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一手市場的新增供給量大，一旦遇到不景氣，恐會增加市場壓力。
曾敬德表示，市場景氣暢旺時，一手市場供給量大也不會造成太大壓力，開發商也會趁這時候積極買地推案，不過一旦景氣開始反轉，一手建案供給量大就會出現問題，尤其是新興重劃區、房價飆漲區，更會出現市場價格競爭。
統計顯示，今年前三季建照量達13.4萬戶，若第四季請照狀況未減慢，則全年的建照量有可能挑戰1994年後的新高。曾敬德指出，觀察目前開發商對於景氣也有些疑慮，尤其今年底又有選舉等因素影響，可能會放緩推案的腳步。
至於比較接近實質供給的開工數量，今年前三季開工住宅數量達11萬戶，推估全年可望超過14萬戶，並挑戰2009年有開工數據統計以來的新高，至於反映過去開工後完工的使照數量，今年前三季也已經達到8萬戶，全年有機會超過10萬戶，並挑戰2008年後的新高。
曾敬德表示，預售市場往往是市場領頭羊，不管是景氣好帶動房價，或者景氣欠佳時價格修正，都是一手帶動二手市場。
不過當房市已經由高檔轉為盤整時，就需要時間去化這些新案，過去2016、2017年景氣低迷時，就有開發商喊出三不政策「不買地、不推案、不交屋」，以求快速回收資金，要觀察未來開發商是否會因為銷售放緩且推案量大而調整策略。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言