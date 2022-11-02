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7-ELEVEN搶攻雙11商機 「i預購」最高享22%點數回饋

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
7-ELEVEN i預購即日起推出「111.11.11購物節」活動，精選3C家電、專櫃美妝保養、精品包錶等上百支商品祭出限時限量3折起優惠。圖/7-ELEVEN提供
7-ELEVEN i預購即日起推出「111.11.11購物節」活動，精選3C家電、專櫃美妝保養、精品包錶等上百支商品祭出限時限量3折起優惠。圖/7-ELEVEN提供

搶攻1111購物節商機，7-ELEVEN推「雙11」超強採購術，i預購指定商品爆殺3折起， 購買指定商品OPEN POINT點數最高享22%加碼大方送，OPEN POINT點數還可當現金折抵更是消費高手密技。OPEN POINT 行動隨時取則祭出CITY CAFE濃萃美式咖啡買11送11以及711元組合等優惠，11月7日還有一日限定「7-ELEVEN DAY」主題活動登場。

7-ELEVEN門市11月7日祭出「7-ELEVEN DAY」主題活動，購買任兩個飯糰/麵包或任一個燴飯/便當/麵食，送麥香300ml系列飲料乙瓶兌換券；購買全店指定商品結帳金額滿711元，送OPEN POINT點數100點（限量5萬筆，每會員限1次），還加碼抽限量CROCS X 7-ELEVEN聯名鞋款。（限量14雙，不限款式）。

7-ELEVEN i預購即日起推出「111.11.11購物節」活動，精選3C家電、專櫃美妝保養、精品包錶等上百支商品祭出限時限量3折起優惠，除購買指定商品消費滿1,111元享11% OPEN PONT點數超值回饋，部分商品再加碼11%，最高回饋22%。首推每年熱銷上千瓶的雅詩蘭黛特潤小棕寵粉感謝組（買50ml送100.5ml）特價4,200元，再享462點OPEN POINT點數回饋；另還有經典不敗的SK-II青春露330ml，推出特規24瓶/箱超值優惠價105,600元。

瘋狂購物更要暢飲一波，OPEN POINT行動隨時取自11月9日至11月15日推出超值優惠，期間每日推出限量CITY CAFE濃萃美式咖啡買11送11，並祭出CITY CAFE大杯拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶以及CITY PRIMA精品美式四大暢銷人氣商品711元組合優惠。

OPEN POINT APP「雲端開心卡」則自11月11日至11月17日推出限量「雙11購物節開心卡」，加碼贈111點OPEN POINT點數，等同價值111元的血拼購物金，買越多回饋越多，送禮自用都方便。

OPEN POINT點數除可折抵現金消費、兌換商品、加價購物、捐贈公益團體之外，並推動點數折抵代收，且可兌換高鐵TGO點數、長榮航空或ANA哩程，讓民眾用OPEN POINT點數也能免費搭高鐵與飛機。

長榮航空 咖啡

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