建築界批敗家子強推假TOD 北市府回應：非容積大拍賣

台北市政府為大力推動大眾運輸導向都市發展TOD，不僅放寬獎勵範圍，還計畫在劍潭站推動TOD開發案，卻遭建築界連署反對認為此案為「假TOD」、「容積大放送」。北市都發局表示，過去3年無人申請才放寬條件，劍潭站TOD將蓋一棟18層高的複合式大樓，但考量周邊環境，實際開發容積率為135％。

台北市長柯文哲任期僅剩1個多月，TOD政策為其任內重要政策之一，過去3年因申請條件嚴苛無人申請，因此近年推動TOD 2.0，不僅增加容積獎勵申請彈性，獎勵範圍也從33個捷運場站周邊300公尺，放寬為93個場站500公尺。

建築、景觀、都市設計、住宅政策等團體今在台北市政府前廣場召開「給我真的TOD！」記者會，台灣女建築家學會理事長林家如表示，TOD是指結合大眾運輸，進行強度集聚、使用多樣、空間複合、步行／自行車換乘為主的發展模式。

林家如說，這個政策雖沒有錯，但台北市幾個TOD案，如由北市府主導的劍潭捷運站案，位在高度環境敏感的圓山周遭，在一個一邊是山、一邊是城市的夾縫中，要蓋比劍潭山還高的18層樓高建物，勢必會對周邊環境及市民生活產生極大影響。

社會住宅推動聯盟召集人、OURS都市改革組織祕書長彭揚凱批，市府完全扭曲TOD涵義，獎勵範圍放寬後，TOD容獎回饋5選項（移設捷運設施或增設捷運出入口、設置自行車轉乘停放空間、留設友善人行空間、回饋公益設施空間、繳納代金）改由開發者任選。

彭揚凱表示，對開發者來說，繳納代金為最快速便利的方式，但透過此方式來增加TOD容積，只會讓開發者蓋更多高價住宅及停車位，無法真正達到推動綠運輸、落實居住正義等目的，卻行假TOD、容積大放送之實；另彭也指，此次北市長3名候選人均公開承諾都市開發利得應回饋社宅，認為不管誰當選，都應信守承諾，檢討修正目前的TOD規定。

中華民國景觀學會執行長許晉誌說，捷運劍潭站以劍潭山為背景天際線，還曾入選全球10大設計最酷車站，一旁的中山北路綠廊帶也是景觀印記，如今周邊卻要蓋18層樓高的建築，「我們到底要的是歷史文化、生態脈絡的城市，還是在劍潭站旁蓋一個雷峰塔？難道風水寶地、無價的景觀資源能被有價的容積替換」，砲轟市府「跟敗家子有什麼兩樣」。

都發局指出，增額容積除透過場站分級、臨路寬度、基地規模設定其申請條件及額度外，也依照都審會審議程序把關，且增額容積的價金由市府委託專業估價者以市價估算，取得的價金挹注住宅基金及都市更新基金，以回饋於都市發展、社宅及環境改善，並非容積大拍賣。