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高總價市場客層觀望 信義區破億豪宅交易量縮一半
根據實價登錄資料顯示，信義計畫區豪宅「冠德信義」C棟9月有新交易，12樓戶加4車位共267坪，買家為閎泰投資以總價4.1億元購入，每坪單價188.48萬元，雖是冠德信義今年第一筆交易，但也是最低單價交易。台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察信義區前三季總價破億大樓交易，今年累計有20筆，去年同期有40筆，等於少了一半。
台灣房屋信義101特許加盟店店東向秦毅表示，冠德信義近年身價都在每坪200萬元左右，過去最低也有190萬元，這次中高樓層賣到188萬，買家買得划算。
台灣房屋執行長張旭嵐表示，雖然高總產品不乏現金交易，升息影響有限，不過今年整體房市氛圍不如去年，如股匯市震盪、兩岸局勢緊張等，買方心態也有所調整，且又到了年底選舉，在市場多重干擾下，高總價產品客層置產規劃也進入觀望期，高價交易出現走緩趨勢。
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