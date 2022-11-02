疫情趨緩旅客回籠 越捷航空今年第3季旅客量達640萬人次

越捷航空控股公司公布2022年第3季度財務報表，整體營運成績來看，無論是國內或國際旅客增長率皆為提升，也連帶促進當地經濟消費，更因此吸引國外旅客入境旅遊。

2022 年第3季越捷航空乘載量超過 35,000次航班、 640萬人次旅客。國內客運大幅回升，航班總量和旅客總量分別增長36%和44%，國際客運的航班總數和乘客總量更分別增長36%和44%，達到疫情之前的25% 左右，而第3季度空運貨物總量則為11,500噸。

越捷航空已開拓超過10條新的國際航線，尤其特別重視印度市場，將印度西部的和中南部地區大城市的乘客，載往至越南的經濟和旅遊中心，其中包含河內、胡志明市、峴港和富國島。截至2022年9月30日，越捷航空已擁有84條航線，其中國內航線49條，國際航線有35條。2022年前九個月期間，累計航班和旅客數量分別達到8.77萬次和1,540萬人次，年營收與去年同起相比增加至150%和225%。

越捷航空2022年第3季度報告指出，整體營收為 10兆2,560 億越南盾（單獨）（約新台幣 1,326.6萬元）和 11兆6,000 億越南盾（合併）（約新台幣 1,500.4萬元），年營收年增率652% 和 337%，2022 年的九個月後，越捷航空已完成85%的盈利計劃。截至2022年9月30 日止，越捷航空總資產為 67兆4,700 億越南盾（約新台幣 8,727.2萬元），負債股權比率維持在 1.1，被視為航空業的良好指標。

在航空運輸業務方面，越捷航空的稅後虧損為7,670億越南盾（單獨）（約新台幣 8,727.2萬元），稅後利潤為430億越盾（合併）（約新台幣 5,562萬元），相較於2020和2021，航空運輸的損失降低了50%以上。航空燃油與2019年平均80美元一桶相比，上漲至一桶 130美元，這對航空業務都產生極大影響。儘管過去九 個月的航空運輸業務尚未收支平衡，但越捷航空已向國家支付了高達 3兆480億越南盾的直接和間接稅費。接下來，越捷航空會專注於促銷活動，尤其是大家最期待的聖誕假期和農曆新年假期，藉此吸引國際航線的旅客，同時為 2023 年做準備。

越捷航空為引領全球經濟復甦的航空公司之一，更在2022 年前9個月營收增長率高達 150%。

航空運輸運產業受疫情和燃油價格等因素影響。對此，越捷航空也已轉向航空運輸以外的多部門策略進行不同事務，以適應新的發展時期。在全球飛機市場供應短缺的情況下，合併利潤為空中客運和波音公司的現有訂單的商用飛機融資貿易，越捷航空也從其他商業和服務專案的投資中獲利。

越捷航空正逐步改善其服務和公共事務，努力提高客戶體驗； 自2022年第三季末以來，越捷航空開發了電子錢包支付服務，地勤服務子公司的收入和利潤均為正，機長和航空人員培訓業務的收入也幾乎是前一年的兩倍。

越捷航空預計2022年第4季將有機會獲得更高的收益，因乘客數量將強勁增長，國際航線更是明顯。越捷航空正面積極的撐過了疫情， 有鑒於越南目前的經濟狀況，越捷航空也以無法像已開發國家那樣獲得國家的財政支持。越捷航空在股東、投資者、國內外合作夥伴的支持下，仍持續積極拓展業務，藉以強化財務標準值。並以經濟實惠的價格為旅客和貨運提供一切實用資源，為旅遊經濟和貿易復甦做出極大的貢獻。