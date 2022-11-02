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陽明交大與國研院複合式聚落型地震防災監測預警系統 今揭牌

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
陽明交大與國研院複合式聚落型地震防災監測預警系統今揭牌。陽明交大／提供
陽明交大與國研院複合式聚落型地震防災監測預警系統今揭牌。陽明交大／提供

國立陽明交通大學與國家實驗研究院今（2）日舉行「複合式聚落型地震防災監測預警系統」掛牌開幕儀式，這雙方繼2019年簽訂「複合式聚落型地震防災監測預警系統」合作協議書後，歷經三年陽明交大土木工程學系完成分析相關監測數據及研究成果。

台灣地震頻繁，為降低地震帶來的災害，陽明交大與國研院共同建置「複合式聚落型地震防災監測預警系統」，該系統包含地震速報資訊，可以偵測地震前的微小震動，同時運用訊號分析，計算預估地震強度，快速提出預警，也整合氣象局所提供的區域型地震速報，提供複合式地震速報資訊，可大幅減低地震所造成的傷害。

除了地震速報資訊外，本系統建置最主要的目的之一，為協助新竹科學園區內高科技廠房，優化其抗震能力及精進震災應變措施，從而強化園區內地震風險管理，以確保國家永續競爭力。地震防災監測預警系統能在震前、震中及震後提供預警，預估震度與即時結構健康監測，並可自動啟動警報廣播與防災機制，包含人員的疏散等措施；系統建置完畢後，由陽明交大土木系持續針對校區內五棟建築物進行結構反應監測並分析相關數據，經過三年的努力，累積數據顯示此一防災監測預警系統已發揮相當程度的防護效果。陽明交大為第一所安裝「聚落型地震防災監測預警系統」的校園，希望未來能持續擴展到其他場域。

同時，雙方也共同辦理一系列全台首次的複合式聚落型地震防災監測預警系統成果體驗與展示。其中地震體驗車活動開放給全校師生與民眾體驗，藉由體驗推展防災教育，不僅建立正確防災觀念，也增進師生對防災應變能力。

陽明交大與國研院複合式聚落型地震防災監測預警系統今揭牌。陽明交大／提供
陽明交大與國研院複合式聚落型地震防災監測預警系統今揭牌。陽明交大／提供

地震 陽明 交大

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