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中鋼、華南銀超幸福企業！ 蜜月津貼1.6萬元、婚假14天

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
1111人力銀行表示，有愈來愈多企業願意透過多元的措施、充足的硬體設備以及提供補助津貼，讓員工感受到公司的留才誠意，具體實踐「幸福企業」，這也是1111人力銀行舉辦「幸福企業」頒獎典禮的初心。 圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行表示，有愈來愈多企業願意透過多元的措施、充足的硬體設備以及提供補助津貼，讓員工感受到公司的留才誠意，具體實踐「幸福企業」，這也是1111人力銀行舉辦「幸福企業」頒獎典禮的初心。 圖／1111人力銀行提供

根據1111人力銀行針對女性上班族進行調查發現，有35.6%受訪者曾經為了照料家庭而轉職或暫離職場，其中包括16.3%暫離職場後復職成功、12.4%暫離職場且回不去，還有6.9%是被迫轉職。女性員工為了照顧家庭而被迫離職熟悉的職場十分可惜。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，有愈來愈多企業願意透過多元的措施、充足的硬體設備以及提供補助津貼，讓員工感受到公司的留才誠意，具體實踐「幸福企業」，這也是1111人力銀行舉辦「幸福企業」頒獎典禮的初心。

結婚成家，是多數人一生中很重要的規劃，張篆楷指出，細數科技業，「聯發科技（2454）」在員工的婚育上提供多樣的補助，除了結婚禮金10,000元，還有8天的婚假，幫助員工在職場上自我實現的同時，也能夠安心成家。

張篆楷也指出，全球充電設備大廠「飛宏科技（2457）」，為了回饋員工的努力，在福利制度上也下重本，提供結婚禮金高達12,000元，以及多項育兒、旅遊等補助措施；超優福利不僅激勵在職員工，更吸引諸多優秀人才爭相搶進。

張篆楷說明，關於照顧員工成家的部分，「中鋼公司」可說是不遺餘力，其集團婚禮活動，參加的每對員工新人，公司會發給蜜月津貼16,000元(包含福委會的結婚補助3,000元)，和贈品津貼6,800元；除此之外，還有9天婚假及6天產檢假，不只優於勞基法，也同賀員工開心結婚。

實踐以人為本的「華南商業銀行」，在員工福利也下足苦心，針對結婚補助的部分，張篆楷說，華南銀行給出30,000元的結婚補貼，以及14天婚假，鼓舞員工衝高婚育率。

張篆楷指出，講到優質福利企業，不得不提「台灣樂天市場」，對員工的人生規劃也極度重視，結婚禮金及生育津貼各有20,000元，甚至育兒另外有0~12歲的津貼，可謂是支持員工成家的最佳典範。

結婚 職場

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