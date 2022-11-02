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新北八里中古屋仍找得到1字頭 信義房屋八里展店

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導
新北市八里區房價相對各區親民，是受到首購、小資族青睞一大原因。圖片來源：信義房屋
新北市八里區房價相對各區親民，是受到首購、小資族青睞一大原因。圖片來源：信義房屋

雙北房價高，仍有少數「凹陷區」，由於價格親民，且具備還算便利的交通機能，也有建設及重劃區題材正在發展中，因而受到首購、小資族青睞，新北市八里區即是一例。在地房仲指出，八里20年以上中古屋仍找得到1字頭，即便是10年內屋齡較新的成屋，成交單價目前仍落在25萬上下。

全台直營的信義房屋首度插旗八里區展店，八里店店長郭駿泓指出，八里目前房價仍是新北市各區相對親民，與此同時，卻也不缺乏建設題材，除了既有的交通與休閒娛樂機能，以及淡水河沿岸景觀宅外，還有台北港重劃區、即將通車的淡江大橋等議題，促使該區每年的買賣移轉量都呈現成長趨勢。

事實上，根據新北市地政局統計，去年全年八里區買賣移轉棟數1458棟，較2020年771棟成長近9成；今年前9月的移轉棟數，也已達1166棟。

郭駿泓進一步說明，八里一大優勢在於交通，擁有台61、台64兩條快速道路，方便銜接國道1號，也可連接新北市區如中永和、三重、板橋等，台61線（西濱快速道路）則能往南一路直抵台南。淡江大橋通車後，往返淡水也會更加便利，能夠享有淡水市區的各項生活機能。

除交通機能外，八里的房價也受到許多首購或小資族青睞。郭駿泓指出，目前八里屋齡20年以上中古屋還找得到1字頭，10到20年屋約21至25萬，若屋齡在10年內，單價則在25萬左右；預售屋部分，目前成交單價約落在28至32萬之間。綜觀整個新北市，八里區房價相對非常親民。

不過，龍米路的淡水河沿線，因為坐擁河景、海景，單價相對高，多介於29至40萬之間，總價甚至可以達3000、4000萬以上，屬於高資產客群購置來當度假宅的標的。

郭駿泓表示，看準八里的未來發展性，光是去年全區就有28筆總價5000萬以上的土地移轉，代表未來住宅、建設會陸續進駐。換言之，目前八里較被詬病的機能問題，也有望逐步獲得解決，對於在地房市發展也會是一大強心針。

八里 房價

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