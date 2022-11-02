豪宅進入冷靜期？前三季信義區破億元大樓交易少一半

台灣房屋集團趨勢中心據實價登錄統計，今年前三季信義區破億元大樓交易，累計有20筆，與去年同期40筆相較，足足少了一半。專家指出，今年房市利空交雜、持續震盪，儘管層峰客受升息影響較小，但在市場多重干擾下，高價交易也多少出現走緩趨勢。

不過，豪宅仍具有保值抗跌的特性，據最新實價登錄，信義區指標豪宅「冠德信義」，今年出現首筆交易，9月成交C棟12樓戶，包括4車位共267坪，總價4.1億元，換算單價188.48萬元，買方為閎泰投資，無貸款購置，實力相當雄厚。

台灣房屋信義101特許加盟店店東向秦毅表示，冠德信義B、C棟比鄰，樓高皆為16層，頂樓空中花園，交誼廳，1樓室內泳池，面向公園綠地和興雅國中，視野佳，近年身價都在200萬左右，過去B棟9筆交易最低也有190萬，對照去年C棟15樓交易200萬單價，這次中高樓層賣到188萬，買家算是買得划算，而現金出手也算是精準議價的優勢之一。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，高總產品不乏現金交易，因此升息影響有限，不過，今年整體房市氛圍不如去年，股匯市震盪，買方心態也有所調整，且又到了年底選舉，市場多重干擾，且3、4億元以上的高總產品客層，置產規劃更顧及全球金融，企業資金配置等多重考量，因此就算大戶也進入資產規劃的觀望期，高價交易多少出現走緩趨勢。