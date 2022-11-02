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信義區破億交易縮一半 冠德信義出現最低單價

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
冠德信義。記者游智文／攝影
冠德信義。記者游智文／攝影

實價揭露，信義計畫區冠德信義C棟12樓戶，今年9月以總價4.1億交易，單價約188.4萬，為冠德信義今年第一筆交易，也是最低單價交易。

資料顯示，買家為閎泰投資，負責人曾為目前最夯生技公司藥華藥董事，以無貸款方式買入。

台灣房屋信義101特許加盟店店東向秦毅表示，冠德信義BC棟比鄰，樓高皆為16層，面向公園綠地和興雅國中，視野佳，近年身價都在200萬左右，過去B棟9筆交易最低也有190萬元。

對照去年C棟15樓交易200萬單價，這次中高樓層賣到188萬，買家算是買得划算，而現金出手也算是精準議價的優勢之一。

進一步觀察信義區前三季破億大樓交易，今年累計有20筆，去年同期有40筆，等於少了一半。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然高總產品不乏現金交易，升息影響有限，不過今年整體房市氛圍不如去年，股匯市震盪，買方心態也有所調整，且又到了年底選舉，市場多重干擾，且三、四億以上的高總產品客層，置產規劃更顧及全球金融，企業資金配置等多重考量，因此就算大戶也進入資產規劃的觀望期，高價交易多少也出現走緩趨勢。

藥華藥

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