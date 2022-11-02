雙11超商首見！全家送100萬現金大紅包、14台機車搶客

雙11最狂超商優惠來了！迎接電商年度盛事雙11購物節，全家（5903）集結線上、線下全通路齊出擊，宣布即日起至11月15日推出史上最狂的雙11優惠活動，包含實體店舖、會員APP隨買跨店取、全+1商城、全家行動購，今年大手筆以100萬現金搶客，不論線上線下，只要在全家消費滿111元，就有機會獨得百萬紅包，另外還有14台機車可抽獎。

全家今年雙11大手筆準備百萬元紅包、14台新款機車，要用最狂大獎帶給消費者最有感優惠體驗。全家會員不論是在線上還是線下渠道單筆消費滿111元，即可參加「豪」禮抽獎活動，有機會將SYM全新迪爵125CBS2.0鼓剎機車騎回家，活動結束後將自每日交易訂單中各抽一位得主，共計抽出14位，消費越多次，抽中機率越大。另外，更再加碼抽100萬現金大紅包，將由一人獨得。

雙11購物節為電商一年一度最大盛事，全家APP「全+1商城」、旗下電商「全家行動購」亦卯足火力迎戰雙11。即日起至11月15日於全+1商城消費1元可得1積分，累積滿1,111積分即可兌換Let’s Café中杯經典熱拿鐵一杯，每會員至多可兌換2杯。

全+1商城還推出雙11主題館，包含保健嚴選、雲端超市、國際夯品、寵物專區等十大館別，提供多樣精選夯品限時下殺優惠，如森田藥妝、我的心機系列商品均一價99元，安格斯黑牛系列均一價111元，低於5折。另外，網購族最有感的免運活動也將於雙11檔期登場，即日起至11月10日，逢週一至週四享全館199元免運，週五至週日以及主波段11月11日-11月15日則有全館0元免運優惠。

全家行動購則於活動期間推出111元、511元、1,111元均一價商組，上百件熱門商品37折。包括Picard覆盆莓馬卡龍原價299元、特價111元；迪士尼立體造型帆布包原價1480元、特價511元；還有原價近3,000元的美型廚電珊瑚紅定時雙盤點心機及藍普諾智能黑晶觸控電磁爐特價1,111元。11月11日當日於全家行動購消費，不只全館免運、最後一小時限時85折，還有機會抽中整單免費。

因應雙11節慶氛圍，全家於LINE官方帳號及會員APP推出兩款輪盤遊戲，即日起至11月15日，全家會員每日可於APP玩一次「幸運大輪盤」遊戲，中獎機率100%。獎項包含bonaqua怡漾鹼性離子水、奇動配方能量飲、康普茶葡柚蜜香風味等飲品買一送一優惠，還有機會免費喝Let’s Café中杯經典熱美式一杯。