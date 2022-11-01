中友百貨彰化店招商說明會 廣邀專櫃品牌進駐共創佳績

中友百貨彰化店進入籌備招商期，今(1)日舉辦招商說明會，針對未來的賣場規劃做詳盡說明，廣邀專櫃品牌進駐共創佳績。中友百貨BOT案今年4月20日與彰化縣市政府簽約，預計2025年開幕營業，屆時將是彰化第一家大型百貨公司。

中友百貨總經理劉嘉誠表示，30年來，中友秉持「快適生活的提案者」經營理念，孜孜不倦、戮力經營，已獲得中部地區顧客肯定，並創造多項殊榮，包括：2016年獲得台灣服務業大評鑑百貨類金獎、2017、2018連續二年獲得遠見五星服務獎第一名；主題廁所揚名海內外，2013年獲得英國旅遊雜誌票選全球十大精彩廁所。

中友時尚藝廊也獲頒台中市十大藝術亮點，每年的中友藝術季及兒童劇場，帶給消費者更多文化藝術體驗等，中友百貨彰化店有實力帶給彰化市民全新的購物體驗。

中友百貨彰化店占地2,150坪，地下2層、地上14層，總營業面積含停車場有3萬坪，是彰化最大商業基地空間。規劃機車停車位1,500席、汽車停車位1,000席，擁有獨立出入口，並導入智慧停車系統，每層停車場皆能直通百貨賣場、影城，兼顧安全與便利性。

劉嘉誠說，中友百貨賣場以購物、娛樂、美食、體驗為四大經營主軸，目前規劃招募230至250家專櫃，並引進大型影城，為彰化地區最大並有唯一巨幕廳；設有挑高多功能展演廳，未來將舉辦各類熱門話題展演活動，讓當地消費者體驗美好購物經驗。

中友百貨彰化店緊鄰成功公園，占地2,000坪，未來將打造園道廣場，定期舉辦假日主題市集、主題表演、野餐派對等，成為市民休閒廣場；值得一提的是，彰化店將設置頂樓空中花園，除了讓一般顧客現場感受外，並規劃VIP Room、現場演奏，滿足消費者享用美食、休憩等需求，還可以眺望彰化景觀。

為了瞭解彰化地區消費概況，中友百貨特別委託「台灣趨勢研究」專業團隊進行彰化地區消費行為研究調查，共回收6,733份有效問券，其中高達97.6%的受訪者表示，期待中友彰化店開幕，並有意願入店消費。

未來最有意願消費的品項則是餐飲、國際精品/名品、化妝保養品、服飾配件、電影院等；有13%的受訪者在百貨公司年消費達10萬元以上。

再細分下來，每個月10萬以上休閒娛樂購物預算族群中，有20.9%的消費者在百貨公司年消費額高達到50萬元，在在顯示彰化地區雄厚的消費潛力，以中友百貨經營主顧客的寵粉模式，預期中友百貨彰化店未來精彩可期。

另外，彰化鹿港轉運站BOT案，也確定由鹿港在地企業帝寶工業(6605) 集團，邀集偟轅公司、星享道酒店集團，共同集資投資近11億元，預計5年內興建完成，將打造彰化第二大百貨商場，成為鹿港新地標。

此案預計規劃地下1樓為停車場，1樓作為客運轉運車站，並興建10層樓的五星級飯店，包括131間客房、特色餐廳、賣場、酒吧和文化市集等。