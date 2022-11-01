快訊

大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

三陽看好農林三年後開始獲利 再砸2.91億元買進持股

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導

三陽（2206）持續加碼農林（2913）持股，今（1）日公告子公司上揚資產以平均每股20.69元，買進1.4萬張持股，總計金額2.91億元，迄今為止三陽已持有農林24.99%的股權。

三陽上一次大舉加碼農林持股是在9月22日，上揚資產買進13,984張農林股票。在三陽董事長吳清源以過半席次取得農林經營權，並任農林董事長，持續買進農林持股，不僅是單一最大股東，而且還在持續增加中。

三陽董事長，同時也是農林董事長吳清源表示，以農林的現有條件，處理負價值資產，再加上中長期土地開發與綠能碳權的發展，三年後將可以開始獲利。此外隨著碳權、碳稅的議題愈來愈熱，三陽以汽機車的經營為主，未來與擁有大量土地的農林將有更大的合作發展空間，無論是農林的農地發展或是休閒事業，雙方合作都將釋出相當大的利益，這也是吳清源積極擴增農林持股的重要因素。

吳清源擔任兩任三陽董事長，從取得經營權後到三陽獲利大幅成長，展現吳清源接手公司的經營能力。吳清源雖然也在今年取得第二屆的農林董事長，不過在此之前，吳清源以少數席次擔任董事長，許多政策難以執行，今年再度接任董事長，席次增加，態度也與以往明顯不同。

吳清源今年在接手農林董事長後，動作積極。已決定處分台北辦公室，休閒產業部分總計有五處，保留三個獲利的休閒農場，另兩個虧損的部分則計畫以出租方式養地，並改善農林的獲利能力。

吳清源指出，利率走高已經是趨勢，農林目前是處於有資產資金不足的狀況，也就是償債能力不足，一旦銀行對農林調升貸款利率，農林只能被動接受，對公司的經營相當不利。因此加速處理不具效應的資產，改善財務結構，將可以有效改善資金與貸款利率的問題。

中期則是開發部分土地，例如農林在苗栗已有產創園區與住宅區土地，如果農林沒有自己興建的打算，就計畫出售，畢竟經過加工開發之後，土地價值大幅跳升，並將帶動公司的獲利。

對於農林的未來，吳清源認為短中長期策略同步進行，預期三年內至少可以損益兩平，三年之後一定能夠賺錢，未來的農林不必再靠出售資產來維持營運。

農林 三陽

相關新聞

網家公布雙11檔期首週業績！張瑜珊：行銷更以數據為依歸 樂觀看第4季

電商集團PChome網路家庭推動改革，新任集團執行長暨網路家庭總經理張瑜珊今天表示，網家在行銷上將更以數據為依歸，即時調...

三鶯線三峽站啟動招商 打造逾2萬坪複合式捷運宅

三鶯線三峽站捷運開發案今（1）日舉辦招商說明會，吸引富邦、冠德、日勝生、興富發、馥華等多家廠商出席。

奇冷！新北10月買賣移轉棟數竟比2月還低

六都10月買賣移轉棟數揭曉，不論和上月或去年同期相比，六都全部下滑，總計六都今年10月共17,096棟，月減6.9%，年...

期待台灣太陽能產業在全球發光— 楊伯川博士專訪

楊伯川博士是台灣大學前校長李嗣涔的得意門生，他致力於太陽能技術研發的志業，對台灣的太陽能產業充滿熱情。他非常期待能重新把台灣太陽能產業的技術地位和產業價值，挺進全球領先的行列之中。

房市不妙！六都10月買賣移轉量縮兩成 不少區域創新低

房市旺季不旺，六都地政局今（1）日公告10月買賣移轉棟數，共17096棟，月減6.9%、年減28.2%，若與9月相較，減...

耐斯集團完成接班布局 高野生技新廠動土接班人齊聚

嘉義耐斯集團總裁陳哲芳去年辭世，經營方向及高層領導，受股東及外界關注，集團保留總裁榮銜，副總裁陳鏡仁擔任會長，完成二代接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。