三陽看好農林三年後開始獲利 再砸2.91億元買進持股

三陽（2206）持續加碼農林（2913）持股，今（1）日公告子公司上揚資產以平均每股20.69元，買進1.4萬張持股，總計金額2.91億元，迄今為止三陽已持有農林24.99%的股權。

三陽上一次大舉加碼農林持股是在9月22日，上揚資產買進13,984張農林股票。在三陽董事長吳清源以過半席次取得農林經營權，並任農林董事長，持續買進農林持股，不僅是單一最大股東，而且還在持續增加中。

三陽董事長，同時也是農林董事長吳清源表示，以農林的現有條件，處理負價值資產，再加上中長期土地開發與綠能碳權的發展，三年後將可以開始獲利。此外隨著碳權、碳稅的議題愈來愈熱，三陽以汽機車的經營為主，未來與擁有大量土地的農林將有更大的合作發展空間，無論是農林的農地發展或是休閒事業，雙方合作都將釋出相當大的利益，這也是吳清源積極擴增農林持股的重要因素。

吳清源擔任兩任三陽董事長，從取得經營權後到三陽獲利大幅成長，展現吳清源接手公司的經營能力。吳清源雖然也在今年取得第二屆的農林董事長，不過在此之前，吳清源以少數席次擔任董事長，許多政策難以執行，今年再度接任董事長，席次增加，態度也與以往明顯不同。

吳清源今年在接手農林董事長後，動作積極。已決定處分台北辦公室，休閒產業部分總計有五處，保留三個獲利的休閒農場，另兩個虧損的部分則計畫以出租方式養地，並改善農林的獲利能力。

吳清源指出，利率走高已經是趨勢，農林目前是處於有資產資金不足的狀況，也就是償債能力不足，一旦銀行對農林調升貸款利率，農林只能被動接受，對公司的經營相當不利。因此加速處理不具效應的資產，改善財務結構，將可以有效改善資金與貸款利率的問題。

中期則是開發部分土地，例如農林在苗栗已有產創園區與住宅區土地，如果農林沒有自己興建的打算，就計畫出售，畢竟經過加工開發之後，土地價值大幅跳升，並將帶動公司的獲利。

對於農林的未來，吳清源認為短中長期策略同步進行，預期三年內至少可以損益兩平，三年之後一定能夠賺錢，未來的農林不必再靠出售資產來維持營運。