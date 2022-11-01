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大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

買咖啡小改變大貢獻 佳世達禁「塑」杯齊減碳

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
明基佳世達響應減塑政策推行「明基佳世達集團專用循環杯」。佳世達／提供
明基佳世達響應減塑政策推行「明基佳世達集團專用循環杯」。佳世達／提供

臺北市政府宣布12月起禁用一次性塑膠飲料杯，明基佳世達集團響應「源頭減廢減塑減碳政策」超前佈署，攜手員工翻轉「飲料杯文化」。9月起於佳世達和明基的超商與咖啡廳，均禁用一次性飲料杯，從源頭減廢，預估一年將減少9萬6千個一次性飲料杯、2.88公噸碳排放，一個飲料杯的小改變，對地球環境卻有大貢獻。

要翻轉「飲料杯文化」，最好的解方，當然是自備環保杯。但有時員工仍難免忘記，此時「明基佳世達專用循環杯」就可以派上用場。一杯環保杯，可減去30克的碳排放，一年就可減少2.88公噸碳排放，相當於幫地球種下240棵樹。若以常態一次性飲料杯平均高度15公分計算，累計有28.4座台北101的高度，自然也大大減少廢棄物。

佳世達永續長林旺賜表示：「環保不只是理念，更是一種生活態度。我們與員工一同努力，翻轉飲料杯文化。透過企業身體力行，期許除了飲料杯，也能帶動員工消費習慣改變，進而發揮社會正向影響力，最終能有效預防、大量減少廢棄物的產生。不讓一次的方便，造成地球的不便。」

明基佳世達專用循環杯，為了便於員工使用，從選杯到使用流程都大有學問。掃描QRcode即可租借，並制定循環杯清洗SOP，把關員工健康。而循環杯的選擇則考慮到：一、長期耐用可回收的款式，二、需方便攜帶與保溫，三、不易殘留異味。經過層層淘汰後，找到適合攜帶、可回收、不易打翻的不鏽鋼保溫杯，作為專用循環杯。

明基佳世達集團落實「源頭減廢減塑減碳政策」，將綠色生活融入至企業DNA中，確保員工都有永續發展的意識及觀念。習慣的養成需要長時間的積累，生態及環境保護是刻不容緩，佳世達期待和員工共同守護綠色地球，世界更好。

佳世達 環保

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