三鶯線三峽站啟動招商 打造逾2萬坪複合式捷運宅

三鶯線三峽站捷運開發案今（1）日舉辦招商說明會，吸引富邦、冠德、日勝生、興富發、馥華等多家廠商出席。

三鶯線三峽站捷運開發案說明會，由仲量聯行協助新北市政府捷運工程局舉辦，仲量聯行指出，捷運三鶯線為三環六線中的第三環線，預計於2023年完工通車，三鶯線通車後可縮短三鶯地區至台北市通勤時間至少20分鐘。

三峽站設置兩出入口開發基地，位於三樹路及國慶路之交叉口處，鄰近台北大學特定區，100%公有地，地形方整，出入口1開發基地面積1,845坪，初步規劃地下2層、地上17層、開發量體約1.2萬坪，預估投資金額約21億元。

出入口2開發基地面積1,718坪，初步規劃地下2層、地上18層、開發量體約1.1萬坪，預估投資金額約20.7億元。

新北市政府捷運工程局代理副局長鄭智銘表示，三峽站為捷運三鶯線第二個推出捷運開發案之車站，目前三鶯線工程順利，預計於112年完工，未來聯接桃園捷運綠線，北桃都會區將具有四通八達之便捷路網。三峽站兩處開發基地不僅鄰近北大特區，周邊更鄰接新北市政府規劃之新訂麥仔園及大柑園地區非都市土地開發計畫，未來發展潛力無窮。

仲量聯行總經理趙正義表示，捷運三鶯線位處串連台北市、新北市與桃園市等都會核心之廊帶，廊帶人口約137萬人，從台北車站之板南線到土城的頂埔站後，經由三鶯線延伸至鶯歌的鶯桃福德站，在未來將可連接至桃園八德、桃園機場及桃園捷運綠線等。

他表示，三峽區近年已成為發展成熟之優質住宅社區，開發案區位鄰近熱門的龍埔國小與北大國小，周邊有台北大學、三峽國中、三峽老街及國家教育研究院等，區域餐飲業、零售店面、連鎖店發達，非常適合年輕家庭、換屋族群或是退休族群，是極具潛力的開發案。

三峽站兩處開發基地預計於2022年12月正式公告徵求投資人，兩案個別招標評選，由仲量聯行協助市府以公平公正公開評選機制選出商譽、財務及實務經驗兼備之最優申請人。