TOYOTA、HINO商用車「五吉安心總體檢」活動 今啟動

台灣邊境重新開放，所有產業準備全力衝刺，TOYOTA、HINO商用車實施「五吉安心總體檢」回廠活動，特別準備五大好禮，邀請所有商用車頭家回廠安排總體檢；除了可享26項免費全車安心檢查，同時也提供來令片、碟盤、皮帶、離合器片及輪軸保養套餐零件優惠85折起。

TOYOTA、HINO商用車台灣總代理和泰汽車（2207）為感謝顧客多年的陪伴與支持，2022年11月起至2023年1月20日，舉辦 「五吉安心總體檢」；凡HINO全車系、TOYOTA HIACE、GRANVIA及COASTER回廠即享有『26項免費全車安心檢查』、『安全相關零件85折起』、『輪軸保養套餐零件85折起』、『定保滿額禮』及『買輪胎送好禮』等多項優惠及好禮。

另外，活動期間內回廠定期保養消費滿8,800元並下載「行車好幫手-Hi HINO APP」，即可獲得HINO大容量隨行杯。回廠更換米其林輪胎2條(含)以上，另贈送輕便露營摺疊椅。所有的好康優惠都在全台HINO服務廠。

由於疫情尚未結束，仍要積極防疫，故O3負離子空氣清淨機及抗菌防疫噴霧等防疫商品持續熱賣。HINO也與各位頭家一起打拚經濟，邁向正常生活。26項免費安心檢查項目依服務廠規定為準。輪軸保養套餐零件不含油料、化學品。