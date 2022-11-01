奇冷！新北10月買賣移轉棟數竟比2月還低

六都10月買賣移轉棟數揭曉，不論和上月或去年同期相比，六都全部下滑，總計六都今年10月共17,096棟，月減6.9%，年減28%。

觀察六都10月的單月表現，以新北最差，共3851棟，不僅是近6年10月首度低於4000棟，甚至比今年2月3986棟還少，創下近20個月單月新低紀錄。台北、台南與高雄，也寫下近五年同期低點，桃園、台中也是近四年同期低量。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，隨著利率走揚、經濟展望下修，今年房市買賣移轉逐步走弱，10月以後，央行三度升息的影響逐漸浮現，市場保守氣氛更加濃烈。

她表示，由於去年10月桃園、高雄雙雙寫下歷史同期大量，新北、台南亦屬相對高檔，比較基期高，使今年10月各都年月表現，普遍呈現明顯量縮態勢，合計量能僅約1.7萬棟，為近5年同期新低。

張旭嵐指出，今年下半年開始，因買方態度觀望，賣方對價格仍有期待，使房市在買賣雙方磨合期拉長下，漸漸步入冷靜期，使今年前10個月六都的累計買賣移轉量，僅約20.4萬棟，較去年同期的近21.4萬棟，縮減了4.4%，衰退幅度持續擴大。

她預估市場將持續往「量縮價平」發展，今年全台買賣移轉棟數，預估會比去年34.8萬棟下滑近1成，面臨32萬棟保衛戰。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，觀察各都前10個月的累計棟數，南二都皆比去年同期衰退1成以上，新北年減約6.1%，台北、桃園也都年減3%左右，唯獨台中以累計41,485棟，創下年增5%的佳績，表現一枝獨秀。