耐斯集團完成接班布局 高野生技新廠動土接班人齊聚

嘉義耐斯集團總裁陳哲芳去年辭世，經營方向及高層領導，受股東及外界關注，集團保留總裁榮銜，副總裁陳鏡仁擔任會長，完成二代接班布局，上午陳鏡仁帶領集團負責人，參加轉投資新成立高野健康生技公司，在大埔美精密機械園區舉行的生技園區動土典禮，宣示耐斯打造新一代生技園區，進軍全球百億商機植物基蛋白市場。

耐斯集團I964年由老三陳鏡村出資，創辦明光化工社，之後邀四弟陳哲芳併肩打拼事業，I966年變更為耐斯公司，I97I年轉投資國本實業，後擴大產銷愛之味食品工業，1986年再共同轉投資劍湖山休閒觀光公司，董事長都是陳鏡村，陳哲芳扮演行銷極為重要的CEO！陳鏡仁1967年加入集團，是家族第三位加入將近50多年資深核心幹部、股東。

坐落大埔美二期園區高野健康生技廠，動土典禮冠蓋雲集，縣長翁章梁、立委陳明文、議長張明達、副議長陳怡岳等參加，耐斯會長陳鏡仁、執行長陳志鴻、愛之味董事長陳冠翰、總經理陳志展、雷虎科技公司董事長陳冠如、耐斯副董事長陳冠舟及高野健康生技董事長王長發等上香祈福，執鏟動土，祝禱工程平安順利。

陳冠翰說，愛之味2008年推出愛之味純濃燕麥，奠立燕麥奶領導地位，高野大埔美生技廠占地3公頃，由愛之味、台灣第一生化科技、雷虎科技、雷虎生技、愛健生命科學等共同投資設廠。

興建工程規畫二期，第一期斥資10億元，沿襲愛之味特有燕麥專利技術，引進國外最新自動機械設備，興建引領台灣全自動生技工廠，高野生技主要生產燕麥相關及營養穀物粉等產品，進軍全球植物奶市場，開創新的商機！

第一期建廠工程預計2023年第3季完成，進入試量產、製程確效及完成HACCP、ISO等認證程序後，2024年量產銷售，預期創造每年10億元，朝建置綠色健康「植物基科技工廠」邁進，進軍全球百億商機植物基蛋白市場，打造台灣食品生技產業嶄新局面。