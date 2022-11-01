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耐斯集團完成接班布局 高野生技新廠動土接班人齊聚

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
耐斯集團會長陳鏡仁及集團相關負責人家屬，參加轉投資新成立高野健康生技公司，在大埔美精密機械園區舉行的生技園區動土典禮。記者魯永明／攝影
耐斯集團會長陳鏡仁及集團相關負責人家屬，參加轉投資新成立高野健康生技公司，在大埔美精密機械園區舉行的生技園區動土典禮。記者魯永明／攝影

嘉義耐斯集團總裁陳哲芳去年辭世，經營方向及高層領導，受股東及外界關注，集團保留總裁榮銜，副總裁陳鏡仁擔任會長，完成二代接班布局，上午陳鏡仁帶領集團負責人，參加轉投資新成立高野健康生技公司，在大埔美精密機械園區舉行的生技園區動土典禮，宣示耐斯打造新一代生技園區，進軍全球百億商機植物基蛋白市場。

耐斯集團I964年由老三陳鏡村出資，創辦明光化工社，之後邀四弟陳哲芳併肩打拼事業，I966年變更為耐斯公司，I97I年轉投資國本實業，後擴大產銷愛之味食品工業，1986年再共同轉投資劍湖山休閒觀光公司，董事長都是陳鏡村，陳哲芳扮演行銷極為重要的CEO！陳鏡仁1967年加入集團，是家族第三位加入將近50多年資深核心幹部、股東。

坐落大埔美二期園區高野健康生技廠，動土典禮冠蓋雲集，縣長翁章梁、立委陳明文、議長張明達、副議長陳怡岳等參加，耐斯會長陳鏡仁、執行長陳志鴻、愛之味董事長陳冠翰、總經理陳志展、雷虎科技公司董事長陳冠如、耐斯副董事長陳冠舟及高野健康生技董事長王長發等上香祈福，執鏟動土，祝禱工程平安順利。

陳冠翰說，愛之味2008年推出愛之味純濃燕麥，奠立燕麥奶領導地位，高野大埔美生技廠占地3公頃，由愛之味、台灣第一生化科技、雷虎科技、雷虎生技、愛健生命科學等共同投資設廠。

興建工程規畫二期，第一期斥資10億元，沿襲愛之味特有燕麥專利技術，引進國外最新自動機械設備，興建引領台灣全自動生技工廠，高野生技主要生產燕麥相關及營養穀物粉等產品，進軍全球植物奶市場，開創新的商機！

第一期建廠工程預計2023年第3季完成，進入試量產、製程確效及完成HACCP、ISO等認證程序後，2024年量產銷售，預期創造每年10億元，朝建置綠色健康「植物基科技工廠」邁進，進軍全球百億商機植物基蛋白市場，打造台灣食品生技產業嶄新局面。

耐斯集團旗下愛之味食品生技、劍湖山休閒，跨日用品、食品及休閒產業集團，創辦人陳鏡村長子陳志鴻接耐斯集團執行長兼耐斯董事長、次子陳志展愛之味總經理、三子陳志倫耐斯廣場董事長；陳哲芳三子：愛之味董事長陳冠翰、耐斯副董事長陳冠舟、雷虎科技董事長陳冠如。陳鏡仁長子陳冠豪上海愛之味副董事長，次子陳冠鏵愛之味國貿部總監。

高野健康生技公司在大埔美精密機械園區的生技園區廠房電腦模擬圖。記者魯永明／攝影
高野健康生技公司在大埔美精密機械園區的生技園區廠房電腦模擬圖。記者魯永明／攝影
耐斯集團會長陳鏡仁帶領集團相關負責人，參加轉投資新成立高野健康生技公司，在大埔美精密機械園區舉行的生技園區動土典禮，與來賓焚香祝禱。記者魯永明／攝影
耐斯集團會長陳鏡仁帶領集團相關負責人，參加轉投資新成立高野健康生技公司，在大埔美精密機械園區舉行的生技園區動土典禮，與來賓焚香祝禱。記者魯永明／攝影
耐斯集團會長陳鏡仁（右五）帶領集團相關負責人，參加轉投資新成立高野健康生技公司，在大埔美精密機械園區舉行的生技園區動土典禮。記者魯永明／攝影
耐斯集團會長陳鏡仁（右五）帶領集團相關負責人，參加轉投資新成立高野健康生技公司，在大埔美精密機械園區舉行的生技園區動土典禮。記者魯永明／攝影
耐斯集團會長陳鏡仁帶領集團相關負責人，參加轉投資新成立高野健康生技公司，在大埔美精密機械園區舉行的生技園區動土典禮，與來賓持鋤動土。記者魯永明／攝影
耐斯集團會長陳鏡仁帶領集團相關負責人，參加轉投資新成立高野健康生技公司，在大埔美精密機械園區舉行的生技園區動土典禮，與來賓持鋤動土。記者魯永明／攝影
耐斯集團會長陳鏡仁帶領集團相關負責人，參加轉投資新成立高野健康生技公司，在大埔美精密機械園區舉行的生技園區動土典禮與來賓合照。記者魯永明／攝影
耐斯集團會長陳鏡仁帶領集團相關負責人，參加轉投資新成立高野健康生技公司，在大埔美精密機械園區舉行的生技園區動土典禮與來賓合照。記者魯永明／攝影

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