華航帛琉航線11月16日起增班 全新A321neo直飛

華航帛琉航線自 11 月 16 日起增班，以全新 A321neo 客機飛航每週三、六共 2 班，提供旅客更加彈性的行程安排與飛行體驗；慶祝增班2022 年 ITF 台北國際旅展推促銷優惠，經濟艙來回機票驚喜價9,000 元起。

華航長期經營台北－帛琉航線，提供便捷直飛航班服務，持續帶動台帛雙方觀光、文化及商務交流，華航自 2008 年起以包機飛航帛琉航線，2009 年正式開航，營運定期航班，是唯一飛航台帛航線的航空公司；疫情期間也不間斷地協助載運防疫物資及來台就學、就醫與人道包機等需求，並於2021 年 4 月起與台灣旅行業者合作，執行台帛旅遊泡泡航班，深耕帛琉航線迄今已邁入第 14 個年頭。

位於西太平洋地區的帛琉，素有「彩虹故鄉」之稱，總共有 340 座島嶼，擁有豐富、遼闊的海洋資源，全世界獨有的著名景觀牛奶湖、大斷層、干貝城及軟珊瑚區等，被旅人喻為「真實版海底總動員」；此外，呈現天然夢幻蒂芬妮藍(Tiffany Blue) 色澤的牛奶湖，則被聯合國教科文組織列為世界遺產。華航自 11 月 16 日起增為每週 2 班台北－帛琉服務，並以全新A321neo 客機執飛，每班提供 12 席豪華商務艙、168 席經濟艙共 180 席座位，邀請旅客享受最新穎、舒適的航班服務與飛行體驗，前往探索帛琉的獨特魅力。