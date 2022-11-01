台中市前三季預售實登出爐 西屯4,000萬豪宅成交破百筆
今年前三季預售實登出爐，內政部資料統計，台中市西屯區今年前三季總價4,000萬元以上預售住宅大樓已突破百筆、達到106筆成交，「由鉅惟上」、「大陸豐蒔」、「豐邑PARK ONE」三案分居成交前三位，且成交單價每坪均站上8字頭，並來到88.3萬元新高。
其中，「由鉅惟上」不僅是唯一有破億成交的個案，且成交量、單價、總價更全數囊括第一，憑藉其品牌實力，橫掃西屯區高總價豪宅市場。
住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，土地、原物料及人工不斷上漲，加上外圍重劃區跳漲的擠壓，七期預售單價已穩站8、9字頭。
為避開貸款限制，不少個案紛紛選擇將坪數調整到50坪以下，以將總價控制在4,000萬元內，部分個案也有大坪數戶別的規劃，但會購買此類商品的，皆為自住為主的頂級客層，對於細節及建築品質的要求相當高，相對考驗建商的規劃功力與品牌實力。
觀察目前七期高總價預售市場，主打「奢適宅」新美學生活體驗的「由鉅惟上」，自推出後即占據各界目光。此案正對市政園道第一排，擁有近1,500坪珍稀角地，全棟住宅地面層以上採用SS鋼構帷幕設計，鋼材皆選用中鋼SM570高強度鋼板搭配斜撐(brace)系統，及高韌性鋼骨柱樑接頭系統，採用中空複層LOW-E膠合玻璃抗寒阻熱，兼具安全與舒適性。
統計資料顯示，「由鉅惟上」今年共有50筆交易揭露，目前已累積121筆實登。其中，31樓兩戶總價皆突破億元，32樓106.34坪以總價8,859萬元成交，扣除車位後每坪單價達88.3萬元，創下七期預售新高。
也因為有別於市場主流，規劃70至90坪中大坪數產品，成交總價大多都在5,000萬元以上，也是預售市場上唯一全棟受「高價住宅信用管制」的產品，投資客比例低，鄰居素質較一致。
位於市政北七路的「大陸豐蒔」則主攻法國RDAI建築設計事務所全案設計，該案基地549坪，規劃56至89坪，最高價出現在24樓A2，總面積102.12坪以總價7,630萬元成交，扣除車位後每坪單價約86萬元。
而位於中央公園特區的「豐邑PARK ONE」，總銷達120億元，為地價最高的文商段首案，目前全案僅有13筆預售實登揭露，集中在中低樓層，後續高樓層預估將持續創高價。
2020年第3季推出的「寶輝SKY TOWER」，短短一個月迅速銷售達八成即封盤，預售實登揭露皆為後續交易的戶別。寶輝品牌向來具保值增值潛力，也因此屢創新高價，該案22樓A1棟8月更以總價8,232萬元成交，扣除車位每坪單價站上82.8萬元。
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