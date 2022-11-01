上銀神戶新廠啟用 為日本年營收300億日圓服務量能作準備

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049），斥資100億日圓規劃興建的日本公司HlWlN株式會社神戶廠，今（1）日落成啟用，董事長卓文恒表示，新廠除了做為集團在日本的營運總部，也是滾珠螺桿、線性滑軌後製程與模組化，以及單軸機器人、自動化機器模組、產業用機器手臂、座標機器人的生產基地。

卓文恒在新廠啓用儀式中強調，神戶新廠是HlWlN以日本年營業額超過300億日圓的服務量能而準備。相關產品將鎖定日本工具機，以及半導體、汽車零組件製造設備的領域。

今天的啟用儀式，由上銀董事長卓文恒、總經理蔡惠卿、大銀微系統（4576）董事長卓秀瑜主持，包括日本工具機大廠OKUMA社長家城 淳、東洋機械金屬社長田畑 禎章、G-NET社長古里 龍平，以及神戶市政府醫療．新產業本部長藤原 政幸、台北駐大阪經濟文化辦事處總領事向明德等人都到場見證。

上銀自1989年創立以來，即以自有品牌HlWlN佈局全球，深耕日本產業超過23年，產品服務項目也由初期的元件如滾珠螺桿、線性滑軌，到系統件包括半導體設備定位平台，以及迴轉工作台及工業機器人等。

上銀日本神戶新廠位於兵庫縣的神戶科學園區，基地面積4,386坪，規劃興建一棟三層樓建築，總建築面積7,456坪。

卓文恒透露，上銀在日本市場，初期是透過神戶經銷商來拓展，後因當地負責人年事已高，繼任者經營方向改變，上銀幾經考量，日本是傳動元件與工具機全世界最大製造國家，因而決定自行設立分公司來耕耘市場。

HIWIN JAPAN設立於1999年，從神戶海埔新生地發跡，後來搬遷至三宮市區，逐步設立東京、名古屋、熊本等支店，員工從最初10幾人，至今規模已達167人。

卓文恒指出，在全球產業邁向自動化、智慧製造的潮流下，面對少量多樣與短交期的訂單，需要更快速、更具效率的服務。上銀希望透過神戶新廠的啟用，對日本產業界提供更有效率的服務，與高附加值的整體解決方案，提升客戶競爭力。

考量日本為多地震地帶，且工廠將進行精密產品的製造，因此整體建築物以耐震等級七級進行設計，也特別規劃展示廳，可增進與客戶的互動和連結。

卓文恒表示，年營業額100億日圓是日本中型企業起始的規模，而神戶新廠是以日本年營業額超過300億日圓的服務量能的準備，預期上銀未來在日本市場將會一定的份量。

卓文恒說，上銀集團是半導體產業前製程設備的座標機器人最大製造者，未來神戶新廠也會有能量，就近為日本半導體設備業提供服務機會。