中石化推「海廢循環小漁包」 用行動支援NPO

每年有64萬公噸的幽靈漁具沉入海底，造成海洋生態危害。為此中石化（1314）推動「資源循環零廢棄」理念，協同財團法人塑膠發展中心推出「海廢漁網循環再生計畫」，採用舊漁網及再生技術，製作造型簡約時尚的「海廢循環小漁包」，並於10月下旬在嘖嘖募資平台上線。中石化表示，募資所得將全數捐贈黑潮海洋文教基金會及社團法人台灣環境資訊協會。

廢棄漁網雖然僅佔海洋塑膠垃圾總量的10%，但因漁網是由堅固的塑料所製成，在水中可以留存很長時間，像海龜、海鳥等許多海洋生物，往往會不經意地被廢棄漁網所纏繞，進而溺斃或餓死；同時還因太陽曝曬、海水沖刷等因素產生塑膠微粒，可透過食物鏈進而危害人體。

中石化研發副總感慨地說：「所有生命都應被善待。」身為漁網原料－纖維尼龍粒上游供應商，為降低海洋汙染，與塑膠中心攜手發起「海廢魚網循環再生計畫」，將廢棄漁網回收，清洗去除雜質後，破碎、融融、造粒、抽絲等程序，最後縫紉成包，打破廢棄漁網的困境，經由研發改造達到永續環境的經濟價值。

「海廢循環小漁包」包材採用回收尼龍面料，以及符合GRS（全球回收標準）認證的漁網回收布料製作而成，扣環更是100%來自廢棄漁網，整體包身簡約時尚，保留回收料原色。中間段與包款內裡的藍綠色靈感，來自漁網本身所帶有的海洋藍，透過材料再生的設計，不僅翻轉海洋廢棄物，也讓循環永續走入日常。

中石化指出，透過再生技術，讓廢棄的漁網不再是海洋生態的汙染及纏繞動物們的魔手，冀藉海廢循環計畫的使命，透過環境生命、資源循環零廢棄的教育題材，深化延續。另，亦計畫在年底舉辦國小環教活動，並藉由此次海廢循環再生產品，促進產業思考力，傳達人與海洋自然對話的態度及信念宗旨，期盼引起大眾及同業共鳴，共同守護地球的海洋行列。

中石化與塑膠中心合作推出「海廢循環小漁包」，「嘖嘖zec zec」募資平台上首發回饋方案限時限量111份計有「早鳥單入組早鳥兩入組」，售價分別為NT$918與NT$1,776。包裝產品更與「PackAge+配客嘉」合作，以循環包裝寄出贊助回饋品，與群眾來場「零廢棄網購」的創新服務，此次募資所得也將全數捐贈給NPO組織。