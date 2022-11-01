雄獅、易飛網旅展業績吃補 明年首季需求強勁

全台規模最大旅展「2022 ITF台北國際旅展」將於11月4日登場，目前各大旅行社業者如火如荼展開線上旅展，業績傳來捷報。雄獅（2731）發言人賴一青表示，今年ITF預估業績將恢復至疫前4至5成。易飛網（2734）董事長周昀生也表示，易飛網ITF線上旅展已搶先於10月18日起開跑，截至10月底止，兩週內已吸引上千位旅客報名國外旅遊行程。

市場看好，旅展將至可望為旅行社業績增添材火，吸引買盤進場卡位，推升雄獅盤中股價來到85.8元，漲幅近5%，易飛網盤中股價來到24.9元，漲幅超過7%。

賴一青表示，解封後進單數較月初成長近1.5倍，目前看來，明年首季需求強勁，尤其農曆春節檔期，包含日本、紐澳、歐洲，其中農曆春節期間歐洲已售出近9成，價格雖高消費者一樣買單，推測由於年假難得10天，又逢國境初解封，且行程規格符旅客需求。另外，企業獎勵旅遊的需求也開始出籠，2023下半年已有近5000人的訂單，地點日本為首選，包含東京、大阪、福岡。

賴一青表示，2023年農曆春節檔期目前銷售最為熱絡，其中歐洲已銷售8-9成、日本平均5成，其中又以北海道最佳，銷售幅度已超過9成，均價落在8.5萬元，另外，澳洲銷售率也已達5-6成。整體看來，過年期間歐洲產品賣得最好，日本其次、澳洲第三。

周昀生則表示，易飛網目前接單出發日期多集中於11及12月份，主要受益於集團超前部署，於邊境解封前完成各種策略布局，包括與航空公司及當地業者合作等，以量制價，為消費者爭取到較親民的價格，即便因大環境使得國外旅遊價格平均漲幅約兩成，易飛網仍得以提供貼近疫情前的旅遊價格水準。

周昀生表示，解封初期，旅客雖以觀望心態居多，但易飛網成功以吸睛價格推升銷量，而今年底及明年初節慶檔期是旅行社兵家必爭之地，公司也推出極具市場競爭力的商品，囊括東北亞、東南亞及歐洲等共12國熱門旅遊國家，國外團體旅遊折扣後最低價10,900元起。