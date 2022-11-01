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彰化中古屋漲幅勝新屋 房仲曝兩因素

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
彰化市街景。圖／東森房屋提供
彰化市街景。圖／東森房屋提供

知名建商、商場進駐，彰化房市近年快速發展，東森房屋研究中心統計實價資料，近五年彰化市屋齡5年內新成屋的房價上漲16%，屋齡超過5年的中古屋房價漲幅則達19%，中古屋房價漲幅更勝新成屋。

東森房屋彰化中山加盟店經理王玉月分析，目前彰化市的買盤以剛性需求為主，眼看區域新建案開價屢創新高，部分預算有限的購屋民眾只好轉戰房價相對親民的中古屋市場，導致區域中古屋交易量能快速走高。

另一方面，最近幾年彰化不僅房價持續攀升，租金價格也扶搖直上，目前彰化市三房物件的月租金開價普遍落在1~1.5萬之間，三房中古華廈購屋總價普遍只要500~800萬元，若以總價500萬、自備款三成、房貸利率2%的30年期本息均攤型房貸試算，房貸族每月需要負擔的房貸金額僅為1.3萬元左右，比租房還要划算，也帶動中古屋買氣。

王玉月指出，最近幾年彰化市發展勢頭強勁，目前市內新成屋的房價普遍落在2字頭，部分預售案的開價已經站上3字頭。

她表示，隨著寶佳、櫻花等大型建商的進駐，彰化市土地交易價格也快速垫高，再加上部分建商採用「先建後售」的推案模式，在目前缺工少料、營建成本居高不下的情況下，未來彰化市新建案開價繼續走揚的可能性很高，甚至逼近4字頭也是可以預期的。

王玉月表示，目前彰化市的中古屋房價仍普遍落在1字頭，與新成屋的單坪價差大概在10萬元上下，部分口袋不深的購屋民眾會更傾向中古屋市場，進而帶動中古屋交易熱潮。

對於彰化購房建議，王玉月表示，目前彰化以彰基大埔商圈與金馬路家樂福商圈房市最熱，兩個商圈都是彰化發展較早的區塊，區內生活機能、交通機能、教育資源、醫療資源都非常豐富，人口密度也很高，房市相當有支撐，可以考慮。

另外，如果民眾預算充足，也可選擇土地持分較高的透天厝，隨著彰化都市化發展與房價的飆漲，精華地段的透天產品將會逐漸成為稀缺資源，未來保值性與增值性更強。

房價

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