雄獅海外旅遊逾萬人次下單 獨家賞櫻包機開賣

2022 ITF台北國際旅展11月4日至7日於台北南港展覽館一館登場，雄獅旅遊（2731）祭出ITF旅展揪團優惠、買機票送國外訂房金、國旅千元折扣等三大優惠，更搶先推出市場獨家、僅限2團的「韓國賞櫻包機」，及中南美、南極等深度主題旅遊商品，旅展購買指定國外團體旅遊行程，再加碼送免費辦護照。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，自解封消息曝光後，已有逾萬人次下訂國外旅遊商品，線上旅展開跑後進單量更是成長1.5倍，顯示國人已迫不及待地規劃出國行程，時間點主要落在聖誕跨年、農曆春節等檔期，以歐洲最受旅客歡迎，其次則為東北亞、東南亞行程。

賴一青補充，雖因通膨、機票及國外元件成本提升，春節檔期的團費較疫情前上漲約3成，但銷售量仍持續成長，像是歐洲長程線春節檔期已銷售近9成，研判國境正式解封且適逢春節10連休，旅客對出國充滿期待。

雄獅旅遊推出「ITF旅展揪團優惠」，4人同行下訂指定商品，短線現折5千元、長線現折1萬。行程推薦「泰國清邁５日」入住五星飯店，每人最低24,749元起；「北海道星野美人湯5日」保證入住北海道星野TOMAMU度假村，每人最低48,650元起。長線則有「埃及紅海度假10日」，每人最低72,400元起；「西班牙AVE火車10日」雙點進出不走回頭路，每人69,400元起。

明年春節假期長達十天，雄獅（2731）另推出早鳥價最高折5千優惠，推薦過年免請假行程，「賀歲吉隆坡、沙巴7日」全程入住五星飯店，每人53,900元起；「賀歲北海道雪季5日」保住兩晚溫泉飯店，每人86,900元起；「賀歲德瑞10日」加碼升等五星飯店三晚、送全程小費120歐元，每人148,900元起。

針對國人喜愛的日韓商品，「釜山樂天世界5日」安排今年3月甫開幕、釜山規模最大「樂天世界Magic Forest」，每人13,900元起；「沖繩半自助4日」旅展加贈一日行程，每人15,900元起。東南亞部分「泰國曼谷5日」升等一晚VILLA，每人19,999元起；「馬來西亞檳城5日」每人19,900元起；「越南峴港5日」含稅金及越南簽證，每人24,900元起。

長程線則推薦「土耳其全程五星10日」搭乘土耳其航空直飛免轉機，旅展加碼贈市價9千元卡帕多其亞熱氣球體驗，最低54,900元起；或是到歐洲過聖誕「法國巴黎聖誕8日」感受浪漫花都風情，每人59,900元起；「澳洲黃金海岸海豚島7日」入住2晚天閣露瑪度假村，旅展加碼贈4G Sim卡，每人60,800元起；「美西雙樂園10日」雙點進出，一網打盡美西必訪景點，旅展折2千，每人116,900元起。

此外，雄獅推市場獨家「韓國釜山賞櫻包機5日」，將於ITF旅展開搶，行程安排韓國必訪賞櫻重鎮－鎮海、釜山，每到櫻花季即沒入粉色花海之中，除帝皇山、慶和火車站、余佐川羅曼史橋外，還將前往被譽為「千年古都」的慶州，尋經典賞櫻路線，僅3月28日及4月2日兩團，每人最低27,900元起。