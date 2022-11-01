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台南、高雄10月買賣移轉棟數 寫5年同期新低

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

各都地政局今（1）日陸續公告10月買賣移轉棟數，其中，過去交易熱絡的南二都，也出現退燒跡象，台南10月買賣移轉棟數共1,621棟，月減8%、年減21.2%；高雄共2,563棟，月減7%、年減37.1%，雙創5年同期新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，儘管南部區域內有重大建設與科技業投資利多題材，但面對高漲的房價、投資退場與外在情勢對房市有許多考驗的狀況下，南二都房市交易量已有退燒跡象

曾敬德指出，在通膨激勵與科技業投資的帶動下，高雄與台南是這一波房市大鳴大放的區域，不過這些利多都已經反映在房價上，加上政策也打壓投機行為，這些大漲的區域也進入盤整期。

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