奇蹟出現！《科學人》免停刊 大江生醫董座挹資3600萬

還記得三個月前的7月28日，《科學人》雜誌發行人王榮文曾說：「如果沒有奇蹟，《科學人》紙本雜誌年底停刊」。就在一個多小時前，王榮文在臉書上宣布：奇蹟出現！我們仍可「生活在有紙本科學人雜誌的台灣」。

王榮文透露，這段期間在AAMA創業者共創平台基金會顏漏有董事長提供的信任基礎下，和大江生醫林詠翔董事長伉儷、貝殼放大林大涵團隊三方形成共識，決定成立科學人雜誌新公司，注資3600萬現金；新公司將於2023年1月正式運作，新團隊也會在下個月公告未來紙本續訂新訂和數位服務價格。

王榮文表示，我7月28日在臉書發佈「如果沒有奇蹟，《科學人》紙本雜誌年底停刊」的訊息，一時之間舊雨新知關注有加，惋惜之聲不斷，想盡一臂之力的朋友不少。其中也出現頗有實力的幾位企業家，他們希望保住科學人紙本雜誌，不讓我為了節省成本一廂情願地往不確定的數位行走。

但王榮文知道科學人雜誌的交棒經營，不只是投入更多資金的問題，新團隊需要使命感、熱情和開發新讀者的能力。遠流科學人努力了20年，雖然成就有限，但至少為台灣科普雜誌的翻譯寫作建立標準，也培養了一些難得人才。因此當我面對「科學人何去何從」的抉擇，一方面不排除紙本年底停刊，一方面又期待奇蹟出現可以讓我放心交棒的合伙人！

王榮文：「奇蹟果然出現！」這段期間在AAMA創業者共創平台基金會顏漏有董事長提供的信任基礎下，王榮文很快和大江生醫林詠翔董事長伉儷、貝殼放大林大涵團隊三方形成共識，決定成立科學人雜誌新公司，注資3600萬現金，展開台灣科普教育的新旅程。

林詠翔是台中科博館基金會的董事，在李家維董事長的號召下首先響應支持科學人。但王榮文與林詠翔通過電話後，才知道20年來他勤讀科學人雜誌，遇到好文章想到點子，就pass給研發人員，公司因此得到許多新專利。林詠翔告訴王榮文自己是受益者，並說：「我不能忍受生活在沒有紙本科學人雜誌的台灣」。所以林詠翔願意投資科學人，除了參與全民科學素養的提升之外，也希望科學人能為台灣的科技公司媒合更多的傑出研發人才，利己利人！

林大涵先生很年輕，則王榮文的臉書上留言，詢問貝殼放大團隊可以幫上什麼忙？雖然林大涵很熟悉數位行銷，但也主張保留紙本、保住既有人才；關注未來科技發展，也常想像未來AI所主導的運動競技場景如何。所以他也願意投資部分現金並承擔新成立公司經營科學人的責任。

簡單的説，遠流科學人Spin-off為一獨立新公司，王榮文保留部分股權，順利交棒，變動很少。