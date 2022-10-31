傳一坪逾35萬！高雄前鎮漁港整建轉型 房價、地價悄然上揚

闢建逾半世紀的高雄前鎮漁港，在政府挹注81億資金下，進入長達4年的整建期，當地殘破舊厝，髒亂市容逐步變貌，周邊工業土地也悄然看漲，每坪據稱已超過35萬，地上權廠房也翻倍漲到12萬以上，天威商仲王俊琪說，「這是圈內人才知道的價值！」

高雄前鎮漁港是是國內遠洋漁業重鎮，至今仍是國內停泊漁船噸級最大、漁獲量最多的遠洋漁港基地。港區碼頭深達10米，足供5千噸級漁船停靠，停泊船隻以200噸以上遠洋漁船為主，台灣地區500噸以上的遠洋漁船幾乎都集中此地。港區漁業聚落發展亦成熟，超低溫冷凍廠、製冰廠、漁產加工廠、漁業機械修理廠、漁具漁網供應商林立。

以日本豐洲觀光魚市場為目標的高雄前鎮漁港進入大改造，其中營建署負責的「多功能水產品物流大樓」預定2024年前完工，高市府代辦的旗津漁港深水碼頭約明年底完工，將來也會增設船員服務中心，供外籍移工休憩，另優化碼頭卸魚及水產交易區，排水系統達國際衛生標準。

王俊琪說，漁港改造也牽動地產變化，前鎮漁港用地大多屬財政部國有財產署，廠商多數逾半世紀，上下游產業鍊集中。多年來可以釋出的地上權寥寥無幾，但近來因漁港改建，周邊有土地每坪已漲超過35萬，在漁港專區內一有物件釋出，馬上就被搶購。另有些僅具地上權的廠房及透天厝，因政策做多，房價也跟著上揚，翻倍跳至12萬以上。

天威商用不動產企研經理張浩人說，前鎮漁港佔地約82公 頃，若以此次行政院核定81億元預算來看，形同1公頃投資1億元的經費。天威商仲執行長林治域則說，前鎮漁港整建後會帶動漁港觀光，接續海霸王冷凍園區及珍福冷凍廠也會陸續完工，在政府陸續推動改造下，廠房及土地交易將有一波榮景。