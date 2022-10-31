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國產署第四批地上權再推13案 2宗乙種工業區最搶手

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
財政部國產署今（31）日表示，今年第四批地上權標的共13宗，預計11月21日公告招標。本報資料照片
財政部國產署今（31）日表示，今年第四批地上權標的共13宗，預計11月21日公告招標。本報資料照片

乙工地搶手！財政部國產署今（31）日表示，今年第四批地上權標的共13宗，預計11月21日公告招標、明年1月16日開標，有10宗為首次列標，其中，此次推出桃園龜山、高雄旗津2宗乙種工業區土地，過往乙種工業區都頗為搶手，預計此次可順利標脫；另有5宗商業區標的面積也都不小，有利開發。

國產署副署長李政宗指出，今年第四批、同時是今年最後一批國有土地招標設定地上權，預計將推出13宗標的，北區推出5宗最多，中、南區各4宗，當中有10宗是首度推出，待國產署召開地上權審議小組，屆時標的及權利金底價就會正式定案、對外公布。

國內工業區用地趨於飽和，乙種工業區土地需求量大。李政宗表示，此次推出13宗標地中，有2宗為乙種工業區用地，分別位於桃園市龜山區、高雄市旗津區，面積分別達1820坪、2697坪，2案都是首次列標。他強調，「乙種工業區每次開標都有不錯成績」，過去乙種工業區土地詢問度都頗高，每次開標成績都很好，加上此次2案面積都頗大，應可順利標脫。

另，此次含工商綜合專用區，共有5宗為商業區土地，同樣均為首次列標，包括宜蘭線羅東鎮的1224坪工商綜合專用區、雲林縣北港鎮1564坪商業區、屏東縣萬丹鄉1049坪商業區；以及最受矚目的台中市干城重劃區2宗商業區土地，面積分別達1079坪、2435坪，地點座落於台中車站旁，面積方整、有利開發。

至於其他6案則為住宅區，面積最大為台中市梧棲區3081坪、面積超過1公頃的第四種住宅區，其次為嘉義市1631坪住宅區、新北市林口區695坪第一種住宅區、台南市南區622坪第五隻二種住宅區、台北市大安區433坪第四種住宅區、新北市土城區423坪住宅區。

李政宗表示，第三批開標成績還是以中區最好，但近期各區其實也有不錯吸引力，例如嘉義市最近頗夯，預計此次推出大面積住宅區標的，也可望吸引廠商青睞。

國產署 地上權

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