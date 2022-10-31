台日交流高峰會 於日本高知圓滿閉幕

台日交流業界一年一度的盛會－「第八屆台日交流高峰會」，於今年10月在台灣人所熟悉的「坂本龍馬」的故鄉－高知縣隆重登場並圓滿閉幕。

從2015年首次在石川縣舉辦，其目的為推動日本與台灣各地政府民間之友好議員的交流活動。峰會中賴副總統特地預錄影片祝賀高峰會，台北駐日經濟文化代表處副代表李世丙出席「台日交流高峰會」，李世丙於致詞時強調台日為命運共同體，應團結一致面對威脅，並增加台日間的防衛共識，透過救災、急難救助的互助精神，進而能夠放大到防衛、國防上的相互合作。

此次峰會除駐日代表處副代表受邀出席外，高知縣知事濵田省司、高知市市長岡崎誠也、參議院參議員梶原大介等日本全國各地方議會及友台人士參與，台灣方面則有大阪辦事處處長向明德、及高知著名企業旭食品社長竹內孝久率領海外事業部顧問吳裕隆、課長戶松良介、万京國際行銷公司萬嘉蓁、及Acer日本社長詹國良等人出席。

會後由實行委員會事務局長弘田兼一宣讀「高知宣言」，除反對違反人權以及憑藉武力片面改變現狀的行為、促進台日各項交流並敦促日本政府制定「台日關係基本法」外，也提到促進日台之間的經濟、文化、教育、技術、觀光等交流，及支持協助台灣加入WHO、CPTPP等國際組織。會後並舉辦歡迎晚會，邀請到四國三大祭典之一的夜来祭舞蹈表演，精彩熱鬧獲得滿堂彩。明年「台日交流高峰會」預定將在日本仙台縣舉行，後年移師於台灣台南舉辦。

此次透過台日峰會in高知的舉行，高知旭食品公司也邀請了日本台灣兩國的食品製造業相關和重要人士參加，希望高知縣與台灣能透過商業聯繫，帶動及促進高知縣經濟，於旭食品舉辦高知縣產品商談會，進一步推動高知縣產品的出口和銷售渠道的擴大。

外，日本與台灣都是高度地震災害頻傳的地區，而位於高知縣內的高知丸高株式會社，也參加了旭食品公司舉辦的「台日交流高峰會」經濟交流會，和台灣方面就高知產品、防災技術等問題交換了意見和信息共享；並於會中介紹了高知丸高公司獨特的防災及災後復興技術和海外布局相關工作。

高知丸高公司社長高野一郎表示，自1967年公司成立以來，高知丸高公司一直在建築工程的基礎工程部門研發滿足世界需求的施工技術。特別是在特殊條件下的岩石鑽孔方面，取得了許多成就和諸多技術獎項，並研發了建築橋梁工程以 SqC 工法，此項施工佔總銷售額的 80%。而在與海外部份尤其是在2016年2月前往台灣南部調查因地震受損的橋梁情況，並於2017 年舉辦「台湾日本高知県防災技術交流会」等。現在疫情趨緩，未來必定可在台灣的橋梁施工的發展上有所貢獻並互相交流。