台灣生物產業協會選出17屆理監事 吳忠勳連任理事長

台灣生物產業發展協會日前舉行會員大會，選舉第17屆理監事，並於10月27日召開理監事聯席會。選舉結果由生物技術開發中心執行長吳忠勳連任理事長，副理事長則由維梧資本創投合夥人馬海怡及資誠榮譽副所長曾惠瑾接任。

此次選舉亦有六位新血加入理監事會，包括保瑞藥業（6472）董事長盛保熙、永昕生醫（4726）董事長陳佩君、三福生技總經理鄭建新、資誠游淑芬會計師、台灣神隆（1789）總經理盧麗安以及懷特生技（4108）副董事長李伊伶，理監事陣容十分堅強。

台灣生物產業發展協會自1989年成立迄今已有33年，目前有145家團體會員，涵蓋近5,000位産官學研醫通訊成員，是國內歷史最久、層面最廣的生物產業協會。此屆理監事會成員涵蓋生醫產業、學術研究機構、創投界等重量級人士。

連任的吳忠勳理事長表示，協會四大任務包括推動國際互動交流、打造政府與產業溝通平台、人才培育及鼓勵傑出的生技公司與研發單位。並透過舉辦「亞洲生技大會」、參與國際各大生技展會等國際合作；舉辦「與政府有約」活動、開辦「生技産業深耕學院」的專業培訓課程以及舉行「傑出生技產業獎」來落實。

他也指出，在陳建仁首席顧問的指導下，協會另設置產業委員會、會員委員會、活動委員會與農業生技、生技服務、創業整合、醫藥法規、Medtech、生物相似藥、國際合作等焦點小組與委員會，由理監事擔任主任委員與召集人，期望借重理監事經驗見識，擴大產業服務的範圍，並在生物產協的平台上，協同各方的資源，順利推動生技產業的發展。

而第17屆另外兩位常務理事為台康生技（6589）董事長劉理成及國衛院副院長司徒惠康，常務監事由泰合生技董事長李世仁接任，並續聘李鍾熙前理事長為名譽理事長。

新任理事會除了正副理事長吳忠勳、馬海怡與曾惠瑾，常務理事劉理成、司徒惠康之外，還包括台杉投資生技基金合夥人沈志隆博士、安基生技新藥董事長暨總經理黃文英、Onward Therapeutics董事長葉常菁、基亞生技（3176）董事長張世忠、免疫功坊董事長張子文、訊聯生技（1784）董事長蔡政憲、杏輝藥品（1734）副董事長李易達、中華開發資本大健康事業群負責人何俊輝、台耀化學（4746）執行長楊志平、祥翊製藥董事長吳永連、台糖董事長陳昭義、陳佩君、鄭建新、盛保熙等產業領袖。

政府及學研界理事方面則有中國醫藥大學校長洪明奇、陽明交通大學教授康照洲、臺北醫學大學教授張文昌、臺灣大學教務長丁詩同、工研院生醫所所長林啟萬、食品工業發展研究所所長廖啓成、中央研究院梁啟銘及吳金洌客座講座等人。

監事會部分則除了常務監事李世仁之外，有普生公司（4117）董事長林宗慶、資誠游淑芬會計師、盧麗安、李伊伶。

馬海怡為神隆製藥創辦人，擁有企業經營之成功經驗，致力人才培育及推動國內生物產業之發展，與吳永連共同創辦「生技產業深耕學院」，培育產業人才不遺餘力，近期更推動台灣新藥產業聯盟(Taiwan Innovative Drug Alliance)，串連新藥研發上下游供應鏈。

曾惠瑾為資誠榮譽副所長，同時擔任陽明交通大學兼任教授、BTC諮議委員，執業35年，曾協助數十家台灣生技新藥及醫材公司上市櫃，並熟稔跨國財務、稅務、併購、公司治理等。

劉理成目前擔任台康生技董事長，在生技、製藥以及特用化學品等產業中有三十年的產品開發、製程開發及製造的經驗，長期擔任協會「BIA生技產業深耕學院」課程規劃專家。

司徒惠康為國衛院副院長，是國際知名的自體免疫疾病研究專家，致力探討發炎性自體免疫疾病之致病機轉與開發防治策略，為台灣在免疫醫學、轉譯醫學的發展上有卓越的貢獻，也讓台灣醫學研究的軟實力被國際看見。

生物產業發展協會甫於今年7月成功舉辦「BIO Asia-Taiwan 2022 亞洲生技大會」；亦將持續辦理「生技小聚—與政府有約」活動，將邀請生技相關的主管機關首長與產業對話，創造溝通平台；備受好評的「生技產業深耕學院」各項課程及其他生技相關主題研討會，亦皆開課中。