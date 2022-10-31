人才如何回流南部？人力銀行揭影響人口遷移二大因素

年底大選剩不到一個月，如何持續推動產業南移及勞動人口回流，已成本次選戰中，南部縣市首長的重要政策課題。人才如何回流南部？1111人力銀行總經理張篆楷今（31）日表示，根據求職者資料庫及回饋問卷統計，影響人口遷移最重要的兩個因素，係「房價」及「產業結構」。

以高雄市為例，國民黨候選人柯志恩指出，今年上半年高雄25至29歲失業率高達7.1%，是六都最高，且人口持續移出，近四年已經流失了4萬3000多人的15至29歲青年勞動力。顯見目前的高雄大環境對於年輕人缺乏吸引力。柯志恩喊出「減負擔、顧就業、助新創」三個面向的政見，要幫青年就業翻轉低薪。

至於民進黨候選人、也是現任市長的陳其邁則反擊，高雄薪資成長達到8.63%，是六都第一名，貧富差距相較去年縮小的幅度也是六都最高。因此高雄的翻轉正在實現中，接下來也會透過招商引資推動「產業轉型升級」、以及加碼補助擴大「青年創就業輔導」，雙管齊下提升高雄對青年勞動力的吸引力。

在台南市部分，國民黨候選人謝龍介，喊出「「友善青創歡迎移民，社宅減免兩年租金」，分別從就業及居住兩方面來強化青年政策。謝龍介表示，將成立青創基地園區，以租稅減免吸引創業團隊進駐；同時，成立青年租屋平台，並以「只租不賣」的原則推廣社會住宅，祭出「006688」政策，前兩年零租金，第三、四年6折，第五、六年8折。

另一方面，尋求連任的民進黨候選人黃偉哲則強調，過去四年台南市政府在青年政策上投入超過6億元經費，啟用創新育成基地，爭取到的青年創投資金達4427萬元，媒合創造商機超過3.94億元。而社會住宅方面，已規畫7000戶、動工超過2000戶，原本就「只租不賣」；都發局「包租代管」政策去年更媒合1430戶房客與房東，今年再推出1600戶，提供友善青年的租屋環境。

為了深入研討青年勞動力回流南部的議題，張篆楷指出，1111人力銀行將邀集產官學界，於11月23日在高雄舉辦「台灣產業黃金十年」系列論壇，共商南部地區如何落實產業加值、吸引在地年輕人回流深耕。尤其是選舉期間各陣營積極端出政策牛肉，更需要多方深入檢視效益與可行性。

1111人力銀行建置的《誰最挺年輕人》選舉政策專區網站（https://2022election.1111.com.tw/），不只可讓民眾迅速瀏覽相關政策最新資訊，期待透過相關政策整理與討論，喚起各方關注年輕人當前處境，也讓全民共同檢視各陣營候選人「誰最挺年輕人」。未來1111人力銀行也將持續追蹤各縣市青年政策執行情況，每半年至一年，檢視各縣市長當選人是否真正落實政見。