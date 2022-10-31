生醫產業透過授權、併購及合資 打造下一座護國神山

生技醫藥產業被譽為台灣下一座護國神山，產業的發展在政策面上備受重視，尤其2021年以來 CDMO 產業因生技醫藥產業發展條例之修正而備受矚目及期待。關於生醫產業的發展模式，公司除了自主開發以外，通常會透過授權、併購、合資來尋求新的發展契機、進入新市場或壯大公司資本，但每一種發展方式需要考量的核心重點及努力目標均不相同，企業如何釐清自身營運及財務規劃，並綜合考量未來營運方向，以尋找到在發展上最佳的機會與契機，成為亟需重視及探討之議題。

為此，普華商務法律事務所偕同台灣製藥工業同業公會在2022年10月31日舉辦「台灣生醫產業授權、市場進入及合資與併購契機研討會」，邀請資誠聯合會計事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏、台灣製藥工業同業公會理事長蘇東茂及資誠聯合會計師事務所生醫產業負責人林玉寬致詞，並分別由東生華製藥總經理楊思源、台灣東洋藥品總監劉治平、國立陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄、工研院技術移轉與法律中心執行長王偉霖、普華商務法律事務所合夥律師許永欽、張家健及林金榮，分別從產、官、學界的觀點，分析生醫產業最新的相關議題，並進行綜合座談。

資誠聯合會計事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏致詞時表示，PwC持續關注亞太地區的成長，提供客戶更多在亞太地區的整合性服務，包含新南向的投資、併購及其他顧問服務等，以呼應政府的新南向政策方針，協助客戶應對後疫情時代的全新挑戰。

台灣製藥工業同業公會蘇東茂理事長致詞時指出，面對後疫情時代，透過「生技醫藥產業發展條例」之修正，政府對生技產業的支持正往好的方向發展，台灣生技製藥產業有充分的技術，已經準備好向前邁進，但應把握各種機會及商業模式，掌握商機。

資誠生醫產業負責人林玉寬致詞時表示，台灣已具備藥品研發、製造、銷售產業鏈。企業應把握「生技醫藥產業發展條例」修正案擴大獎勵受託開發製造生產(CDMO)業者之機會，打造具備台灣優勢的亞太生醫CDMO生態圈。