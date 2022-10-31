錠嵂公益挺兒福 用表演說故事傳達愛與勇氣

「錠嵂藍鵲社福基金會」連續七年舉辦公益劇團表演，透過故事傳達愛與勇氣，台南市長黃偉哲日前現身台南市文化中心發送糖果，用行動支持兒童陪伴，錠嵂保經董事長李淑芬由衷地表達感謝之意。

「如果我們只能看見單一的色調，我們該怎麼畫出心中彩色的世界呢？」一位患有全色盲的女孩看不見顏色也能當畫家嗎？

由錠嵂保經志工所組成的「紅鼻子鵲寶公益劇團」與米苔目哥哥帶領的「萬花筒劇團」聯合演出舞台劇「女王的約定」，故事敘述著女孩為成就藝術付出的過程 ，內容默默地傳遞著正向的觀念，希望帶給現場大小朋友面對困難的勇氣。

黃偉哲表示：錠嵂藍鵲社福基金會每年在台南市舉辦這麼好的社會福利活動，希望大小朋友可以度過一個快樂連假，錠嵂保經長期以來對社會福利工作，是跑在前面的，就像錠嵂保經在業務上也是做得最好的，希望藉著這個活動能讓大小朋友有一個愉快的假日，也關懷社會上需要關懷的好朋友。

錠嵂藍鵲社福基金會「紅鼻子鵲寶公益劇團」自2016年成立以來，陪伴過數千位的孩童、弱勢團體，至今服務人數已達破萬人，並在2017年、2019年、2021年，獲得台灣保險卓越獎的肯定。

錠嵂藍鵲社福基金會董事長李淑芬表示，劇團成立七年來，陪伴超過3500位兒福單位小朋友，邀請了6500位大小朋友欣賞劇場表演，也邀請天使心家族、南台南家扶中心、伯利恆社會福利基金會、台灣福佑天使家庭協會等社福單位，並透過這樣的戶外陪伴帶給大家面對未來的勇氣，也希望大家也能一起踴躍捐輸，為兒童福利盡一份心力。

活動現場也提供社福團體到現場義賣，其中還有病友所製作的手作編織物，以及居家照顧商品，錠嵂也希望透過園遊會的方式，推廣更多元的社福理念，讓社會弱勢的孩子們，有更多資源走下去、走出去。