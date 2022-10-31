快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

陸古籍圖書展在台舉辦 豐子愷圖書文創品展現兩岸淵源

經濟日報／ 記者劉秀珍／即時報導
第13屆「大陸古籍術類圖書展暨豐子愷精品圖書文創展」在台北天龍書局展出。主辦單位／提供
第13屆「大陸古籍術類圖書展暨豐子愷精品圖書文創展」在台北天龍書局展出。主辦單位／提供

受到疫情衝擊，兩岸交流大受影響。第13屆「大陸古籍藝術類圖書展暨豐子愷精品圖書文創展」克服層層困難，在台展出，這次活動從單一書展提升為綜合性的文化展覽，希望吸引更廣泛的台灣讀者參與。有興趣的民眾可以把握最後一天，前往參觀。

大陸古籍圖書展由上海香港三聯書店有限公司主辦，台灣天龍書局承辦，10月5日在台北市天龍書局開幕，展期一個月。這項活動希望能促進海峽兩岸文化交流，

主辦單位指出，這次書展有世紀出版集團旗下的上海書畫、上海人民美術、上海古籍等大陸100餘家出版社，共2,000餘種品種古籍藝術類圖書，以及豐子愷書籍50餘種、豐子愷裝飾畫100餘種。文創周邊產品30餘種展出。

書展也首次引入圖書、畫作複製品、文創一體展出。活動除展出與豐子愷人物、作品相關書籍外，還展出一定數量的畫作複製品，染包、服飾、筆記本、書籤等文創產品。展覽主題採沉浸式方式舉行，選取部分具有代表性的作品內容進行場景設計，讓讀者「身臨其境」體會畫中意境，以增強讀者的參與感。

1948年豐子愷曾經遊歷寶島台灣，留下諸多本地風情的繪畫作品，寄贈友人。這次書展主題設計充分參考豐子愷曾遊歷過的地方，並留下關於當地風情的優秀畫作，如《阿里山雲海》，《流動飲食店》，《馬路牛車》等，在台有崇高藝術地位。

豐子愷相關圖書和文創產品在台灣有很多愛好者，通過形式多樣、內容豐富的展覽，更容易拉近與台灣讀者的距離，引起共鳴。書展也以豐子愷作品為主題，從藝術角度展現兩岸的深厚淵源。

主辦單位指出，這次活動不僅在台北設立天龍書局台北店主會場，也在台中設立天龍書局台中店分會場，參展面積達500平方公尺。由於台灣受疫情影響，為防疫需求需控制實體書店人流，導致有些熱心讀者和粉絲無法到現場體驗，多方連繫後，在樂天、蝦皮、奇摩商城等多家圖書網站上同步開展宣傳、售賣這次書展展銷圖書，進行線上線下聯動。書展31日結束。

上海香港三聯書店有限公司推動兩岸文化交流，致力在台灣將「大陸古籍藝術類圖書展」打造成品牌書展。2010年以來，已在台灣連續舉辦13屆書展，深受台灣出版業界及讀者青睞，在台灣擁有成熟與廣闊的市場。

第13屆「大陸古籍術類圖書展暨豐子愷精品圖書文創展」在台北天龍書局展出。開幕當天吸引不少讀者出席。主辦單位／提供
第13屆「大陸古籍術類圖書展暨豐子愷精品圖書文創展」在台北天龍書局展出。開幕當天吸引不少讀者出席。主辦單位／提供

上海 文創 疫情

延伸閱讀

上海1例無症狀感染者 匡列密接者1603人隔離管控

上海嚴防疫情 3名陽性感染者追1118名接觸者

點亮新港閱讀之光 基金會推廣2700本圖書至新港6所國小

挺過封城...上海市委書記李強升「中共二把手」 上海人聽到關鍵字秒避談

相關新聞

傳一坪逾35萬！高雄前鎮漁港整建轉型 房價、地價悄然上揚

闢建逾半世紀的高雄前鎮漁港，在政府挹注81億資金下，進入長達4年的整建期，當地殘破舊厝，髒亂市容逐步變貌，周邊工業土地也...

物流中心多好賺？搶標搶破頭

疫情改變消費模式，加速帶動零售業網路銷售額的增長，全球也掀起一股物流熱潮，零售、電商業者紛紛要搶「快物流」戰場，加上國內邊境管制開放，電商、零售業者更是齊全商品力全面備戰，連超市、量販、超商等自營商也都積極布局，究竟為何在當前景氣不明的時代，大家都在搶標物流中心？

國產署第四批地上權再推13案 2宗乙種工業區最搶手

乙工地搶手！財政部國產署今（31）日表示，今年第四批地上權標的共13宗，預計11月21日公告招標、明年1月16日開標，有...

人才如何回流南部？人力銀行揭影響人口遷移二大因素

年底大選剩不到一個月，如何持續推動產業南移及勞動人口回流，已成本次選戰中，南部縣市首長的重要政策課題。人才如何回流南部？...

錠嵂公益挺兒福 用表演說故事傳達愛與勇氣

「錠嵂藍鵲社福基金會」連續七年舉辦公益劇團表演，透過故事傳達愛與勇氣，台南市長黃偉哲日前現身台南市文化中心發送糖果，用行...

陸古籍圖書展在台舉辦 豐子愷圖書文創品展現兩岸淵源

受到疫情衝擊，兩岸交流大受影響。第13屆「大陸古籍藝術類圖書展暨豐子愷精品圖書文創展」克服層層困難，在台展出，這次活動從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。