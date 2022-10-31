陸古籍圖書展在台舉辦 豐子愷圖書文創品展現兩岸淵源

受到疫情衝擊，兩岸交流大受影響。第13屆「大陸古籍藝術類圖書展暨豐子愷精品圖書文創展」克服層層困難，在台展出，這次活動從單一書展提升為綜合性的文化展覽，希望吸引更廣泛的台灣讀者參與。有興趣的民眾可以把握最後一天，前往參觀。

大陸古籍圖書展由上海香港三聯書店有限公司主辦，台灣天龍書局承辦，10月5日在台北市天龍書局開幕，展期一個月。這項活動希望能促進海峽兩岸文化交流，

主辦單位指出，這次書展有世紀出版集團旗下的上海書畫、上海人民美術、上海古籍等大陸100餘家出版社，共2,000餘種品種古籍藝術類圖書，以及豐子愷書籍50餘種、豐子愷裝飾畫100餘種。文創周邊產品30餘種展出。

書展也首次引入圖書、畫作複製品、文創一體展出。活動除展出與豐子愷人物、作品相關書籍外，還展出一定數量的畫作複製品，染包、服飾、筆記本、書籤等文創產品。展覽主題採沉浸式方式舉行，選取部分具有代表性的作品內容進行場景設計，讓讀者「身臨其境」體會畫中意境，以增強讀者的參與感。

1948年豐子愷曾經遊歷寶島台灣，留下諸多本地風情的繪畫作品，寄贈友人。這次書展主題設計充分參考豐子愷曾遊歷過的地方，並留下關於當地風情的優秀畫作，如《阿里山雲海》，《流動飲食店》，《馬路牛車》等，在台有崇高藝術地位。

豐子愷相關圖書和文創產品在台灣有很多愛好者，通過形式多樣、內容豐富的展覽，更容易拉近與台灣讀者的距離，引起共鳴。書展也以豐子愷作品為主題，從藝術角度展現兩岸的深厚淵源。

主辦單位指出，這次活動不僅在台北設立天龍書局台北店主會場，也在台中設立天龍書局台中店分會場，參展面積達500平方公尺。由於台灣受疫情影響，為防疫需求需控制實體書店人流，導致有些熱心讀者和粉絲無法到現場體驗，多方連繫後，在樂天、蝦皮、奇摩商城等多家圖書網站上同步開展宣傳、售賣這次書展展銷圖書，進行線上線下聯動。書展31日結束。