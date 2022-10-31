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雙11開跑！486團購搶攻無卡分期 祭1,111元購物金、抽機票

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
486團購雙11祭1111元購物金，加碼抽雙人來回機票。486團購提供
486團購雙11祭1111元購物金，加碼抽雙人來回機票。486團購提供

通膨時代，市場一片「漲」聲響起，消費者比以往更期待優惠折扣。迎接年底電商雙11檔期，486團購鎖定偏好「無卡分期」的消費者，攜手「zingala銀角零卡」祭出最高享12期0利率，再贈1,111元購物金；累積消費滿3萬，加碼抽雙人來回機票。活動自即日起至11月13日止，熱門家電下殺五三折起、旅行用品優惠四折起。

486團購指出，隨著物價漸漲，近八成的消費者表示會延後購買非急需品，待折扣檔期才入手。雙11檔期接近年底掃除旺季，掃除家電、廚房家電、防霉除溼商品、保暖用品成為消費者主攻品類，搜尋量翻倍成長；隨著國境解封，旅行用品也成為主要入手目標。

民眾期待解封出遊的心情藏不住，光是行李箱買氣就較去年同期增加3成。486團購雙11檔期祭出旅行用品最低下殺四折起，並攜手「zingala銀角零卡」，活動期間全館累積消費滿3萬參加抽獎，就有機會獲得法國巴黎或日本北海道雙人來回機票。高人氣Stoner Design石人摩艾行李箱享團購價再現折500元，相當市價七三折；精品級奧莉薇閣24吋行李箱團購價再折660元，另加贈鋁合金行李秤。PURE OLIVIA多隔層防盜包四折、Joy Mori大容量旅行背包七六折。

迎接年末掃除需求，LG M9銳眼雙旋拖地機雙11限時優惠只要11,111元(市價20,900元)、LG A9N快清式濕拖無線吸塵器雙11特價16,911元(市價22,900元)加贈除塵蟎吸頭。科沃斯X1 OMNI全能掃拖機器人特價26,888元(市價36,900元)。深受小資族青睞的英國Gtech小綠Hylite超輕巧無線吸塵器特價3,990元(市價8,790元)，加贈集塵袋；Gtech Multi Plus二代無線除蟎手持吸塵器特價5,490元(市價14,880元)，加贈平面吸頭。

Samsung三星則趁雙11大檔加碼抽Galaxy Z Flip 4手機。雙11活動期間購買三星M5、M7、M8系列4K智慧聯網螢幕和ARK 55吋智慧聯網曲面螢幕享有486團購優惠價及贈品外，至三星官網登錄另贈微軟有線滑鼠鍵盤，再加碼抽Galaxy Z Flip 4手機。

迎接國境解封，486團購雙11檔期旅行用品下殺四折起。486團購提供
迎接國境解封，486團購雙11檔期旅行用品下殺四折起。486團購提供

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