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房市風向變 10月議價空間增加

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

信義房屋指出，觀察10月市場交易狀況，持續受到今年利率升升不息與股市跌跌不休影響，房市買氣持續清淡，而過去一段時間強勢的賣方市場已經逐漸鬆動，10月的議價空間已經有略為增加的現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房市從4月疫情爆發以來，房市交易量已經量縮約半年時間，加上今年第1季的房價普遍都來到歷史高點，後續又面臨利率連三季調升，股市一度大跌近6千點，房市難免高處不勝寒，近月的交易議價空間已經有略為放大的趨勢，不過因為最近成交速度較快的都是條件較好的物件，因而議價空間僅呈現緩增狀態，但過去以來的強勢賣方市場，已經逐漸轉為買賣雙方較為平衡的健康狀態。

統計顯示，10月的交易狀況，換屋的交易佔比較上月增加，研判應是換屋族已經在市場上看屋一段時間，碰到滿意的物件且屋主也願意略為讓利，才在10月順利交易，觀察北市總價2,000~2,500萬元的交易表現較佳，新北市則是總價700~1,500萬元表現穩定，總價2,000~3,000萬元略為增加，反映新北市的換屋交易維持相對活絡。

桃園市、台中市、台南市與高雄市，交易量較穩定的都是總價1,000~1,500萬元的房屋，不過觀察前段時間的交易熱區，新竹受到房價大幅飆漲與科技業股價修正影響，房市也出現降溫跡象，交易維持低量，且議價空間也逐漸增加。

曾敬德指出，現在市場上幾乎都沒有甚麼好消息，對於居高思危的房市逐漸產生壓力，房市也從過去強勢的屋主市場，逐漸轉為買賣雙方平衡的狀態。

房市 信義房屋 房價

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