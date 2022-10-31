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怡和餐飲集團響應台灣同志驕傲月 由內而外實踐企業多元共融文化

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
怡和餐飲集團旗下必勝客，響應彩虹驕傲月，限量發送「有愛必勝比薩」與「彩虹環保扇」。怡和餐飲集團提供
怡和餐飲集團旗下必勝客，響應彩虹驕傲月，限量發送「有愛必勝比薩」與「彩虹環保扇」。怡和餐飲集團提供

亞洲領先餐飲集團之一的怡和餐飲集團，秉持多元共融的企業文化，以實際行動支持台灣同志遊行20周年。旗下雙品牌肯德基、必勝客分別推出「肯愛你每一種可愛」、「有愛必勝」活動響應，藉由彩虹小物贈品與參加遊行市集免費發送限定彩虹比薩盒，傳遞對多元價值的認同；除了邀請消費者一同歡慶，集團內部也規劃彩虹週「Proud to be Me」系列活動，邀請所有員工共同支持性別平權，由內而外擁抱多元共融，創造平等、友善、包容的職場環境。

怡和餐飲集團抱有多元包容的DNA，致力塑造多元共融的友善職場環境。除了來自不同國籍、文化、年齡、性別的多元人才，不斷為集團全方位注入的創新能量外，怡和餐飲集團更長期透過多樣化的內部訓練、活動規劃，持續耕耘多元共融的友善職場環境。怡和餐飲集團人資總監張仰芝表示：「怡和餐飲集團作為一個致力推廣多元共融的企業，我們相信唯有尊重、友善、包容的多元職場環境，才能創造充滿熱情的創新正能量，我們擁抱並認同多元價值，也鼓勵所有人都能勇敢展現自己。」

延續過往成功經驗，怡和餐飲集團於10月展開「Proud to be Me」彩虹週系列活動，除了在辦公室與全台各門市設立別具意義的彩虹佈置、舉辦「彩虹小百科」有獎徵答、電影欣賞會外，還攜手知名同志伴侶Youtuber「夫夫之道」舉辦性平講座，更號召員工一同穿上「Proud to be Me」限量T-shirt響應。除了讓同仁更瞭解LGBTQ+族群外，更希望鼓勵員工盡情表達自我，創造擁抱多元、尊重包容的職場環境。

除了集團活動外，怡和餐飲集團旗下兩大品牌肯德基與必勝客，也分別以融入品牌特色的兩大核心主軸「肯愛你每一種可愛」、「有愛必勝」推出一系列結合線上線下的活動，肯德基推出精心設計的彩虹條紋環保袋限量紀念品，必勝客則透過參與台灣同志遊行彩虹市集，在現場攤位以全球首輛「彩虹外送機車」現蹤傳遞愛與平等，現場更限量發送「有愛必勝比薩」與「彩虹環保扇」，讓象徵性別平權的「彩虹」理念更貼近大眾生活。怡和餐飲集團以實際行動為愛發聲，由內而外歡慶台灣同志驕傲月，打造友善平等的環境，落實多元共融的企業理念。

餐飲 同志遊行 職場

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