怡和餐飲集團響應台灣同志驕傲月 由內而外實踐企業多元共融文化

亞洲領先餐飲集團之一的怡和餐飲集團,秉持多元共融的企業文化,以實際行動支持台灣同志遊行20周年。旗下雙品牌肯德基、必勝客分別推出「肯愛你每一種可愛」、「有愛必勝」活動響應,藉由彩虹小物贈品與參加遊行市集免費發送限定彩虹比薩盒,傳遞對多元價值的認同;除了邀請消費者一同歡慶,集團內部也規劃彩虹週「Proud to be Me」系列活動,邀請所有員工共同支持性別平權,由內而外擁抱多元共融,創造平等、友善、包容的職場環境。

怡和餐飲集團抱有多元包容的DNA,致力塑造多元共融的友善職場環境。除了來自不同國籍、文化、年齡、性別的多元人才,不斷為集團全方位注入的創新能量外,怡和餐飲集團更長期透過多樣化的內部訓練、活動規劃,持續耕耘多元共融的友善職場環境。怡和餐飲集團人資總監張仰芝表示:「怡和餐飲集團作為一個致力推廣多元共融的企業,我們相信唯有尊重、友善、包容的多元職場環境,才能創造充滿熱情的創新正能量,我們擁抱並認同多元價值,也鼓勵所有人都能勇敢展現自己。」

延續過往成功經驗,怡和餐飲集團於10月展開「Proud to be Me」彩虹週系列活動,除了在辦公室與全台各門市設立別具意義的彩虹佈置、舉辦「彩虹小百科」有獎徵答、電影欣賞會外,還攜手知名同志伴侶Youtuber「夫夫之道」舉辦性平講座,更號召員工一同穿上「Proud to be Me」限量T-shirt響應。除了讓同仁更瞭解LGBTQ+族群外,更希望鼓勵員工盡情表達自我,創造擁抱多元、尊重包容的職場環境。

除了集團活動外,怡和餐飲集團旗下兩大品牌肯德基與必勝客,也分別以融入品牌特色的兩大核心主軸「肯愛你每一種可愛」、「有愛必勝」推出一系列結合線上線下的活動,肯德基推出精心設計的彩虹條紋環保袋限量紀念品,必勝客則透過參與台灣同志遊行彩虹市集,在現場攤位以全球首輛「彩虹外送機車」現蹤傳遞愛與平等,現場更限量發送「有愛必勝比薩」與「彩虹環保扇」,讓象徵性別平權的「彩虹」理念更貼近大眾生活。怡和餐飲集團以實際行動為愛發聲,由內而外歡慶台灣同志驕傲月,打造友善平等的環境,落實多元共融的企業理念。