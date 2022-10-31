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台中市14期重劃區最具生活感地段 票房保證就看這條路

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市14期重劃區最具生活感地段，山西路儼然成為房市票房保證。記者宋健生／攝影
台中市14期重劃區最具生活感地段，山西路儼然成為房市票房保證。記者宋健生／攝影

近期房地產因大環境影響，呈現冷靜狀態，台中14期重劃區卻熱度不減，觀察此區房市發現，正山西路上皆為完銷及熱銷案，計有雙橡園、國泰、亞昕等建商接力推案，在線熱銷案有「元城上階綠」、「大塊森濤」等，後續還有惠宇、磐興、新美齊建設及豐邑機構等強棒接力，山西路首排建案儼然成為票房保證

山西路正夯，關鍵在於橫跨14期與11期重劃區，最靠近崇德商圈與823紀念公園，而山西路上、耗資10.5億元興建的BOT複合式商場訂今年底動工，種種利多加持，塑造山西路成為目前14期重劃區最方便、生活便利性最高的精華區段，因此吸引建商搶進。

盤點正山西路上推案，「雙橡園2925」、「國泰MOST+」、「亞昕一緒」均已圓滿完銷。而近期討論度最高的為「元城上階綠」，基地朝南，靠近崇德生活圈及松強國小學區，緊鄰823公園大片綠海，兼具文教氣息與適居生活環境，又可享有11期商圈的繁華，種種優勢助攻該案店面熱銷、住家產品穩定去化。

「元城上階綠」全案規劃宜居建築，與14期低密度、高綠覆環境相呼應，三房雙主臥格局，住家空間與坪效更有效運用，加上單坪開價53萬至57萬元，宜居宅特性也吸引自住客、小家庭目光。

除山西路首排推案熱度高外，占地2.6公頃的823紀念公園，也是建商爭相插旗推案的焦點。823公園以全齡共享的無障礙公園綠地場域聞名，不僅是里民休憩的好去處，更吸引其他區域親子專程造訪。

許多建商也看好公園綠地的珍稀性，陸續在周邊購地推案，除了熱銷案「陸府織森」；國泰建設加碼購入豐樂路、昌平東六路口1,157.28坪土地；寶輝建設在823公園周邊購入3塊土地，其餘包括惠宇、德鑫、新美齊等，也開在周遭購置土地。

市場分析，鄰近公園的住宅區一向為房市熱門焦點，購屋族渴望回家就是放鬆，採光、隱密性也相對好，同時公園本身的運動及休憩功能也是一大魅力所在，而若地段兼具公園及熱門商圈，可讓購屋族同步享受繁華與寧靜，產品優勢不言可喻。

中信房屋十期新光加盟店執行長林長璘說，近期因總體經濟影響，房市交易放緩，但剛性買盤依舊存在，此時「地段」成為購屋重要關鍵，許多家庭自住客重視的是生活感，尤其是新興重劃區嶄新街廓及低密度居住環境，加上學區、機能到位，確實是現在購屋的主流需求。

重劃區 建商

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