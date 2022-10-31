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看屋增加一成、成交衰退三成！房仲點出關鍵原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

每年10月是房市交易旺季的開始，但永慶房產集團統計，10月房市交易量與9月相比，全台交易量略減1%，觀察七大都會區市況，台北持平，新北小增3%，桃園量縮6%，新竹縣市與台中均略減1%，台南增10%，高雄減少2%。

若與去年10月相比，陳金萍表示，全台交易量量縮31%，其中，台北減少37%，新北量縮34%，桃園減少25%，新竹縣市量縮39%最多，台中減少31%，台南與高雄分別量縮30%與31%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察10月看屋量與9月相比仍增加一成，顯示民眾看屋意願仍高，不過由於兩岸關係轉趨緊張，地緣政治風險增，加上升息效應逐步浮現，出價意願偏低，猶豫期拉長，讓10月交易量月減1%，旺季不旺

陳金萍表示，現階段民眾看屋意願仍高，但出價保守，成交關鍵仍在價格，若買賣雙方價格認知能拉近，房市交易才有機會擴量成長。

陳金萍指出，去年8月國內疫情逐漸獲得控制後，市場氛圍轉趨正面，房市交易量幾乎已回到疫情前水準，遞延買氣出籠，讓8至10月全台交易量也連三升，交易熱度延續至年底。

反觀今年，資金潮退場、全球經濟成長放緩，甚至有衰退風險，金融市場大幅震盪也衝擊民眾對經濟前景的信心，加上持續性的升息讓民眾房貸負擔更為沉重，市場觀望氣氛濃，今年10月全台房市交易量較去年同期大減，預期11、12月也難轉正，第四季交易市況遜於去年。

房市 疫情 升息

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