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買方鐵心等降價 房仲：10月多都交易年減四成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

3月升息後重創買氣房市交易量從4月起一路下修，住商機構企畫研究室統計旗下加盟店9月成交業績，全台與上月相比，量增4%。

其中，新北較上月增加23%最多，其次為台南增加9%，台中增加5%、高雄4%，台北，桃園則減少約4%。

不過，與去年同期相比，台北市、桃園市，高雄市年減均逾4成，台南年減32%，新北年減均近三成，全台平均減少37%。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，十月工作天數多，較上月量增應為天數影響，從六都狀況觀察，雖較上月增減有起落，但比起去年同月均大幅量縮，顯見買氣還沒有回頭。

徐佳馨表示，雖然相較上月中南部略有回神，但交易依舊不振，意味著只要價格不修正，交易量不容易擴大。後疫時代房價雖有通膨支撐，可是買盤猶豫，市場持續維持震盪，民眾購屋步調可能放緩，傳統第四季旺季也不會太好。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，自央行升息以來房市買氣明顯降溫，下半年利空因素盤據，買方追價意願薄弱，不少賣方惜售等待理想時機，但也有些賣方在房市相對低點時入手，儘管目前價格無力攀高，但轉售仍有增值空間，議價有彈性提升買方購屋意願。

另外中信房屋公布10月旗下加盟店不動產交易件數，也較上月減少3.7%，較去年同期減少32%。其中北市年減也逾四成。

中信房屋總經理張世宗表示，國內股市跌跌不休，股民的資產銳減，而預售屋市場不斷地傳出負面消息，連帶使中古屋市場也受到衝擊，房市在沒有好消息挹注下，交易量持續呈現疲弱。

他表示，今年通膨讓全世界吃足了苦頭，加上全球極端氣候，全球的糧食危機可能持續惡化，經濟沒有好消息，美國、歐盟及中國這三個最大的經濟體若沒有好轉，全球經濟將繼續處於停滯狀態。而這也預告經濟衰退的來臨，房市將進入盤整期。

房市 買氣

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