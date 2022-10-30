竹縣高鐵自駕電動中巴 11月中上路測試
新竹縣政府於2021年起和工業技術研究院、科技之星交通、車王電子（1533）及銓鼎科技股份有限公司合作，推行「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，是全國第一個在實際人車混流道路測試的計畫，第一輛自駕巴士上路測試後，2022年不只擴大測試路線，並將華德動能科技公司3輛電動中巴進行自駕化改造完成，同時取得掛試車牌，預計11月中正式上路測試，逐步實現科技化智慧城市。
科技之星交通公司今（30）日特別舉辦高鐵自駕接駁運行車輛展示活動，新領牌照的3輛自駕車也同步亮相，新竹縣長楊文科也到場一同與民眾近距離接觸，透過研發團隊工研院專人解說，更加了解自駕車運作原理及使用技術。
楊文科表示，自駕中巴在新竹縣率先掛牌上路實驗，先前循環路線從新竹高鐵站行駛至喜來登大飯店，未來將延伸AI智慧園區，除夜間行駛也進行日間行駛測試，並加強自駕車運行安全包括智慧號誌時相推播系統、智慧路口防撞設施、智慧候車站牌等，如果一切非常順利，預計明年正式載客行駛，未來有望成為市區公車，期待正式上路。
交通旅遊處長游志祥指出，高鐵自駕接駁運行實驗計畫從去年啟動，由工研院打造第一台實驗車上路，運行一段時間，接續計畫投入3輛車輛，經過經濟部審查，終於在今年10月獲核准延長實驗期1年，同時取得交通部試車牌，預計今年11月中上路測試，從夜間到日間進行測試，最後進行載客測試。其他縣市從來沒有客運業者、工研院及車商攜手合作過，希望透過這套自駕系統解決目前公車業者人力不足的窘境，將改變這個產業。
游志祥說，自駕不只是車輛而已，縣府也為強化自駕車運行安全，獲交通部補助辦理「V2X技術與應用強化新竹縣自駕車運行路線計畫」，透過V2X技術與應用，設置「智慧路口防撞系統」、「智慧號誌時相推播系統」與「智慧候車站牌系統」等，透過所設置路側設備，將路口號誌秒數及橫向來車資訊傳輸給自駕車，並將自駕車到站資訊傳至智慧站牌，強化自駕車運行路線之安全與便捷性，目前V2X計畫配合實驗計畫同步進行中。
竹縣府交通旅遊處說明，計畫初期實驗路線由高鐵七路出發，經文興路、嘉豐五路、光明六路形成循環路線，而今年實驗路線將再由光明六路延伸至莊敬北路AI智慧園區周邊，串連高鐵新竹站到社區、學校、百貨商場、產業園區等，在一般汽機車混合市區開放道路進行自駕測試。自駕車第1階段先採取不載客測試，並以夜間10時至1時先行測試後，再增加日間9時30分至15時30分測試；透過安全系統檢核後，才開放第2階段免費載客，最後進入收費載客，目標納入市區公車營運路線。
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