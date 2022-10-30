原鄉農產推廣 商家：國產有機受歡迎

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
2022原鄉圓夢饗宴農特產品推廣活動29日展開，儘管30日早晨飄著小雨，依舊有不少人前往共襄盛舉。（臉書截圖）
2022原鄉圓夢饗宴農特產品推廣活動29日展開，儘管30日早晨飄著小雨，依舊有不少人前往共襄盛舉。（臉書截圖）

香腸飄出誘人香氣，香甜果乾令人垂涎三尺，各色農產品大放異彩，更主打「國產」、「有機」與「產地直送」！2022原鄉圓夢饗宴農特產品推廣活動30日在風雨中舉行。攤販受訪時表示，隨著民眾健康意識提升，主打有機、國產的農產品與畜牧品的銷路也愈來愈好。

各式農產爭奇鬥艷

2022原鄉圓夢饗宴農特產品推廣活動29日展開，儘管30日早晨飄著小雨，依舊有不少人前往挑選農產品。現場還有集點券活動，消費滿300元就可以參加抽獎，最大獎品是市價5千元的農特產品與家電設備，促進民眾購物慾。

香蕉、火龍果、金針花與情人果等各式農特產品林立，不僅有著誘人的甘甜香氣，農產品的鮮豔色彩更令人目眩馳騁。此外，現場也不乏稻米、高麗菜等餐桌常見的食材，如來自花蓮玉里的農民，不僅帶來有機稻米，還有黑糙米、紅糙米與養生米，提供民眾各式各樣的選擇。

現場攤位擺出原住民文創小物，在市集中別具一格。現場還有泰雅族的名產「馬告香腸」，馬告是俗稱的山胡椒，因為都是野生採集，所以產量相當稀少，是泰雅族人習慣入菜的在地香料。

民眾開始重視健康

有主打「國產」的攤販受訪時指出，隨著民眾健康意識逐漸抬頭，有機、健康與國產的農牧成品「銷路也愈來愈好」。她強調，國產與國外產品最大的不同在於，許多國外產品都要經過冷凍、解凍的過程，導致口感變差，國產商品就相較沒有這個問題。

另外，有主打「非籠飼」的蛋農也認同表示，市面上有「紅卵」與「黃卵」（蛋黃顏色）的差別，大家普遍認為紅卵比較貴，也比較健康，但其實不然，因為產生紅卵的因素很多，可能是飼料中含有胡蘿蔔素、蟹紅素等，但也有可能是含有色素，呼籲民眾還是要審慎選擇產品。

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